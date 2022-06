KLM schrapt in pinksterweekend tot 50 vluchten per dag wegens drukte

EasyJet vindt oplossing voor tekort aan luchtvaart­per­so­neel: minder stoelen op het vliegtuig

EasyJet is van plan om deze zomer stoelen te schrappen op een aantal van haar vliegtuigen, zodat het vluchten kan uitvoeren met minder cabinepersoneel. EasyJet kampt zoals veel luchtvaartmaatschappij met een groot personeelstekort. Door het verwijderen van de achterste rij stoelen zegt easyJet in staat te zijn om te vliegen met drie cabinebemanning in plaats van vier.

9 mei