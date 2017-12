Klimmers mogen niet meer alleen Mount Everest op LB

Bron: ANP 1 EPA Reizen Mensen die de Mount Everest en andere hoge bergen in Nepal willen beklimmen, mogen voortaan niet meer in hun eentje naar boven. Nepal heeft daartoe besloten om het aantal ongevallen onder bergbeklimmers te verminderen. Sinds 1920 zijn zeker tweehonderd mensen op de Mount Everest overleden.

Een medewerker van de dienst toerisme in Nepal zei vandaag tegen de BBC dat meerdere maatregelen worden genomen om het beklimmen van de Mount Everest veiliger te maken. Zo mogen buitenlanders voortaan alleen onder begeleiding van een gids de hoogste berg ter wereld op. Die maatregel wordt ook uitgevoerd om bergbewoners meer werkgelegenheid te bieden. Ook mogen blinden en mensen met twee of meer amputaties de berg niet meer beklimmen.

De Mount Everest is 8.848 meter hoog.

