Kleine duizend extra parkeerplaatsen aan luchthaven Charleroi FT

24 januari 2018

09u12

Volgende week maandag opent een nieuwe parking aan Brussels South Charleroi Airport. Er komen 982 extra parkeerplaatsen.

De parking 'P4 Foot & Fly' is "de goedkoopste optie in de regio voor een vakantie met vertrek vanuit Charleroi", klinkt het in een persbericht dat deze ochtend werd verspreid. De parking is bedoeld voor reizigers die voor een langere periode vertrekken. Vijf dagen parkeren kan voor 30 euro (online te betalen) of 35 euro (ter plaatse te betalen). Reizigers moeten wel een kwartier wandelen via de voetgangersweg, die de parking verbindt met de terminals van de luchthaven.

Voortaan telt het parkeerpark van de luchthaven van Charleroi 8.519 plaatsen, verdeeld over de zes officiële parkings van de luchthaven.