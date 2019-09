Klanten Thomas Cook worden gegijzeld in hotel: “2.000 euro betalen om weg te kunnen” Faillissement kan leiden tot grootste Britse repatriëringsoperatie sinds WOII KVE

22 september 2019

12u19

Bron: Daily Mail, BBC, Belga, ANP 439 Reizen De Britse reisgroep Thomas Cook houdt momenteel een ultiem crisisoverleg met de grootste aandeelhouders en schuldeisers. De opties drogen stilaan op. Het faillissement kan leiden tot grootste Britse repatriëringsoperatie sinds WOII. De reisgroep die een grote schuldenberg torst, moet dringend 226 miljoen euro weten te vinden om de komende weken te overleven. Ondertussen groeit de ongerustheid bij reizigers en hoteluitbaters. De reizigers vragen zich af of ze nog wel thuis zullen geraken en hoteluitbaters vrezen dat ze hun geld niet meer gaan krijgen van Thomas Cook. In een hotel in Tunesië loopt de situatie uit de hand. De hotelgasten worden er vastgezet door bewakers en gedwongen om geld op tafel te leggen, zo blijkt uit beelden op sociale media.

De ultieme vergadering die al dan niet gaat leiden tot de redding van Thomas Cook, zou plaatsvinden bij advocatenkantoor Slaughter & May in de Britse hoofdstad. Een bron nabij het dossier verklaarde dat de 200 miljoen pond extra (ruim 226 miljoen euro) die de groep nodig heeft (bovenop de eerder aangekondigde 900 miljoen pond), niet van nieuwe private investeerders zal komen.

Thomas Cook zou daarom hebben aangeklopt bij de overheid. Er zouden volgens de bron gesprekken lopen, al schreef de Britse krant The Times zaterdag ook al dat het weinig waarschijnlijk is dat de overheid effectief zou tussenkomen. Mogelijk komt er vandaag snel duidelijkheid over de toekomst van de groep.

Spanning is te snijden

Maar in de vakantieresorts loopt de spanning toch al hoog op. Toeristen vrezen dat ze niet tijdig naar huis zullen kunnen en ook sommige hoteluitbaters zitten met de handen in het haar. Sommigen grijpen naar drastische maatregelen om hun kosten vergoed te zien. In het Tunesische hotel ‘Les Orangers’ in Hammamet, vlak bij Tunis, worden Britse toeristen vastgezet en verplicht om geld op tafel te leggen. Volgens de hotelgasten zou de hoteluitbater hen vragen extra geld te betalen uit angst dat de touroperator niet zal vergoeden wat verschuldigd is voor de boekingen. Voor gasten die weigeren te betalen, blijft de deur op slot. Het zou gaan om sommen tussen 2.000 en 2.800 euro.

De Britse toerist Ryan Farmer beschreef de chaotische situatie in het hotel. “Gasten die normaal naar huis zouden gaan, moesten naar de receptie komen en werden daar verplicht tot het betalen van ‘extra kosten’. Het was duidelijk dat dit te maken heeft met de crisissituatie bij Thomas Cook”, aldus Farmer.

De poorten van het resort blijven potdicht en worden bewaakt door veiligheidspersoneel. “Er stonden vier bewakers die de poort gesloten hielden, niemand mocht door. Ik zou het beschrijven als gegijzeld worden.” Volgens de man moest een 80-jarige vrouw meer dan 2.000 euro ophoesten, ook al had ze de reis al betaald aan Thomas Cook.

“Er was een Ierse hotelgast die met de bewakers probeerde te praten, maar ze lachten alleen maar en hielden de poort toe. Een vertegenwoordiger van Thomas Cook probeert de situatie op te lossen, maar de uitbaters van het hotel lijken niet geneigd om te luisteren.” Bovendien is ook het internet door het hotel afgesloten, waardoor de gasten moeilijker met de buitenwereld kunnen communiceren.

Operatie Matterhorn

Thomas Cook opereert vanuit zestien landen. Jaarlijks verzorgt de reisorganisatie de vakanties van circa 19 miljoen mensen. Indien het Britse reisconcern er niet in slaagt het nodige geld te vinden, dan zal het het faillissement moeten aanvragen in het Verenigd Koninkrijk. Dat betekent dat alle activiteiten meteen zouden worden stopgezet, dat de reisagentschappen moeten sluiten en de vliegtuigen aan de grond blijven, en dat zowat 22.000 jobs bedreigd zouden zijn. Zowat 600.000 toeristen wereldwijd zouden gerepatrieerd moeten worden.

Het zwaartepunt van de activiteiten van Thomas Cook ligt in het Verenigd Koninkrijk. Circa 150.000 Britten genieten momenteel van een vakantie die ze bij het concern boekten. Indien zij gerepatrieerd moeten worden, zou dat de grootste repatriëringsoperatie zijn in het land sinds de Tweede Wereldoorlog.

De verantwoordelijkheid om de Britse toeristen weer naar huis te brengen, ligt bij de Britse luchtvaartautoriteit (CAA). Die heeft een noodplan klaar: ‘Operation Matterhorn’. De naam verwijst naar een Amerikaans bombardement op de Japanse strijdkrachten tijdens WOII. De hele operatie kan tot twee weken duren, wat overeenkomt met de maximale duur van de meeste vakanties bij Thomas Cook.

De kostprijs van de wereldwijde repatriëring wordt geschat op enkele miljarden ponden (waarvan 600 miljoen pond in het Verenigd Koninkrijk).

10.000 Belgen

Wat België betreft, zijn er momenteel zowat 10.000 mensen op reis met Thomas Cook België (met merken Thomas Cook, Neckermann en Pegase). De reisorganisator is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen. Alle pakketreizen vallen onder de bescherming van het garantiefonds. Daardoor is iedereen verzekerd van de uitvoering van zijn vakantie, of van een terugbetaling, klonk het eerder al.

“Het garantiefonds komt tussen om de hoteluitbater, luchtvaartmaatschappij ... te betalen zodat de reizigers hun vakantie kunnen voortzetten, en voor de repatriëring indien dat nodig is”, verzekert ook consumentenorganisatie Test Aankoop.

Thomas Cook heeft in België geen eigen luchtvaartmaatschappij meer. Die werd in 2017 grotendeels overgenomen door Brussels Airlines. De luchtvaartmaatschappij vervoert sindsdien zowat 80 procent van de mensen die bij Thomas Cook een vliegvakantie boeken.

Bevindt u zich als klant van Thomas Cook in een gelijkaardige situatie in het buitenland? Neem dan contact op met onze redactie via 3535@hln.be. Vergeet uw telefoonnummer niet te vermelden.