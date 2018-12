Kinderen baas op vakantie: deze 5 kinderen kiezen mee de reisbestemming De grote reisenquête van uw krant en tui Kristel Mauriën Johan Lambrechts

19 december 2018

10u20 0 Reizen Liefst 1.300 Belgen, van wie 1.014 (78 procent) met kinderen tussen 0 en 16 jaar, en 286 (22 procent) zonder, vertelden uw krant en reisorganisator TUI hoe ze hun vakantie voorbereiden en die het liefst doorbrengen. Opvallend: ouders reizen vooral in functie van hun kinderen, maar slechts 21 procent laat hen mee de bestemming kiezen. Dit zijn er vijf van.

Lucie-Lou (6): “Slapen in boomhut”

Leukste vakantie ooit?

"De skivakantie! Ik kon elke dag in de sneeuw spelen, sleeën van de berg en met sneeuwballen gooien. Mama en papa hebben dan ook veel tijd om met mij te spelen en 's avonds te gaan zwemmen. Leuk is ook dat mama geen eten moet klaarmaken, omdat we in het hotel of op restaurant eten."

Wat doe je het liefst op reis?

"Spelletjes spelen met mama en papa en naar restaurantjes gaan. Als het warm is, is het leuk om de hele dag in het zwembad te spelen of om naar het strand te gaan."

Wat moet er aanwezig zijn om een leuke vakantie te hebben?

"Een zwembad en het liefst ook een speeltuin en een kermis met botsauto's. In het hotel of vakantiehuisje heb ik graag dat er een heel groot bad is in de badkamer."

Wat mis je soms op vakantie?

"Mijn familie! Mijn nichtje om mee te spelen, maar ook mijn oma, opa, tantes en nonkels als we lang weg zijn."

Houden mama en papa rekening met jouw vakantiewensen?

"Ja, ze boeken altijd een vakantie met een zwembad. Maar soms vergeten ze om te kijken of er ook glijbanen zijn."

Wat is je droomvakantie?

"In een boekje van mama heb ik eens een volledig roze hotel gezien (Paradiso Ibiza Art Hotel, red.), maar kindjes mogen daar niet logeren. Naar Atlantis zou ik ook eens willen gaan. Ik heb er een filmpje van gezien op YouTube, maar mijn mama zegt dat niemand weet waar het ligt... Ook naar de ruimte zou ik graag eens reizen, om de sterren en de maan van dichtbij te kunnen zien en te kunnen spelen op Mars, maar mijn mama zegt dat dit niet kan. Misschien kunnen we eens logeren in een boomhut om naar de sterren te kijken."

Onze suggestie: Treehotel in Zweden

Midden in de natuur van Noord-Zweden vind je een Treehotel waar je in boomhutten op vier tot zes meter hoogte kan logeren. Ze zijn toegankelijk via een lange touwbrug of ladders, en beschikken over een slaap-, woon- en badkamer met ruim dakterras. Daarnaast heb je een prachtig zicht op de naaldbossen, nabijgelegen rivier én de sterren.

Vanaf € 400 per boomhut (per week), http://www.treehotel.se.

Emma (10): “Elke dag sushi eten in Japan”

Leukste vakantie ooit?

"Enkele jaren geleden ben ik met de hele familie naar Barcelona geweest en dat vond ik heel leuk. We hadden toen één groot appartement waar alle tantes, nonkels, kinderen en grootouders konden slapen in aparte slaapkamers. Ook leuk was dat we elke dag samen op restaurant gingen."

Wat doe je het liefst op reis?

"Spelen in het water! Of dat in een zwembad, zee, meer of rivier is, maakt niet uit. Daarnaast is het ook leuk als er een buffet is: dan kan ik kiezen wat ik eet en van alles een beetje proeven."

Wat moet er aanwezig zijn om een leuke vakantie te hebben?

"Mijn mama, mijn papa en veel water om in te spelen."

Wat mis je soms op vakantie?

"Soms mis ik mijn huisdieren Bas en Kitty. Ik zou het leuk vinden als mijn poezen eens mee op vakantie konden gaan."

Houden mama en papa rekening met jouw vakantiewensen?

"Meestal wel. Er is altijd water in de buurt. Meestal gaan we op vakantie met de auto, maar ik zou ook graag eens vliegen."

Wat is je droomvakantie?

"Ik zou heel graag eens naar New York gaan. Ik denk niet dat ik ooit al eens in zo'n grote stad geweest ben. En ook naar Japan wil ik eens op vakantie. Dan zou ik elke dag sushi kunnen eten."

Onze suggestie: rondreis door Japan

In augustus 2019 organiseert TUI een tiendaagse rondreis voor maximaal 20 deelnemers door Japan met Nederlandstalige begeleiding, waaraan zowel volwassenen als kinderen kunnen deelnemen. Alle klassieke hoogtepunten van Japan worden bezocht zoals Kyoto, Hiroshima, Miyajima en Tokyo. Overnachtingen, maaltijden, toegangsgelden en transport zijn geregeld en begrepen in de prijs.

Vanaf € 2.571 per persoon voor 10 dagen, tours.tui.be/nl.

Matts (9): “Met de hond naar Italië”

Leukste vakantie ooit?

"Tsjechië! Daar was een leuk hotel met een groot aquapark met heel veel glijbanen. En ook onze kamer waar mijn zus, mama, papa en ik logeerden was heel mooi en groot."

Wat doe je het liefst op reis?

"Elke dag zwemmen! Maar ook naar het strand gaan en spelletjes spelen vind ik leuk om te doen."

Wat moet er aanwezig zijn om een leuke vakantie te hebben?

"Een zwembad met glijbanen, en liefst ook een groot strand in de buurt, zodat we niet te ver moeten stappen. Een speeltuin is ook wel goed. Dan kan ik daar samen met mijn zus spelen als we geen zin meer hebben om te zwemmen."

Wat mis je soms op vakantie?

"Mijn voetbal en onze hond. Die gaat niet mee op vakantie, maar misschien moet ik mama eens vragen om dat wel te doen. Ik denk dat hij ons ook mist."

Houden mama en papa rekening met jouw vakantiewensen?

"Ja, ze zoeken altijd een bestemming met een zwembad en een strand in de buurt. Ik denk dat ze dat zelf ook het leukst vinden."

Wat is je droomvakantie?

"Ik wil wel eens naar Italië om elke dag pizza te eten. Ook kamperen of slapen in een tent zou ik graag eens doen. En Disneyland lijkt me ook wel leuk.

Alleen op vakantie gaan wil ik niet, mama, papa en mijn zus moeten wel meegaan."

Onze suggestie: glampen aan het Gardameer

Camping La Rocca in Italië biedt een panoramisch uitzicht over het Gardameer. Hier kan je diverse soorten accomodaties boeken, van een safaritent tot een stacaravan, om in alle luxe te genieten van het campingleven. Daarnaast zijn er drie verwarmde zwembaden met glijbanen, eetgelegenheden, een supermarkt en tal van kinderactiviteiten zoals animatie en opvang. En: huisdieren zijn toegelaten! De honde van Matts kan dus mee

Vanaf € 326 per week. Via touroperators zoals TUI en Vancanceselect.

Zita (6) : Eiffeltoren beklimmen in Parijs"

Leukste vakantie ooit?

"Turkije! In dat hotel waren er veel zwembaden en héél veel glijbanen. Elke dag mocht ik in het zwembad spelen en zoveel ijsjes eten als ik maar wou. Echt leuk!"

Wat doe je het liefst op reis?

"In het zwembad spelen en van de glijbanen glijden, zeker van die lange, wilde. Soms is er ook een kidsclub in het hotel en dan vind ik het wel leuk om met andere kinderen spelletjes te spelen. Uitstapjes maken met mama en papa doe ik eigenlijk niet graag, of het zou een boottochtje moeten zijn."

Wat moet er aanwezig zijn om een leuke vakantie te hebben?

"Een heel groot zwembad met heel veel glijbanen."

Wat mis je soms op vakantie?

"Mijn vrienden. Soms zou ik willen dat ze mee op vakantie zijn zodat ik met hen kan spelen."

Houden mama en papa rekening met jouw vakantiewensen?

"Mama laat altijd veel foto's zien van verschillende hotels. Ik mag dan kiezen welk het leukst is. Als het zwembad mooi is, mag mama van mij gerust de vakantie boeken."

Wat is je droomvakantie?

"Ik zou heel graag eens met mama en papa naar Parijs gaan. Ik zou graag eens de Eiffeltoren beklimmen."

Onze suggestie: slapen op een boot op de Seine

Off Paris Seine is een drijvend hotel op de Seine mét zwembad! Terwijl de kinderen zich amuseren, kunnen de ouders genieten van het mooie uitzicht. Bovendien is dit hotel redelijk centraal gelegen (vlak bij Austerlitz en Lyon treinstation en tal van metrolijnen) waardoor je makkelijk uitstapjes naar onder meer de Eiffeltoren kan maken.

Vanaf 160 euro per nacht. https://offparisseine.com.

Matthias (11): "Wilde dieren spotten in Afrika"

Leukste vakantie ooit?

"Met het vliegtuig naar Mallorca. Elke dag kon ik met mijn broer in het zwembad zwemmen en op het strand spelen. Ze speelden ook mooie muziek aan het zwembad zodat iedereen goedgezind was."

Wat doe je het liefst op reis?

"Héél véél zwemmen en spelen op het strand."

Wat moet er aanwezig zijn om een leuke vakantie te hebben?

"De zee of een zwembad. Het liefst ga ik graag naar een hotel waar ze lekker eten en drinken hebben én de hele dag door mooie muziek spelen. En het is ook leuk wanneer er een speelgoedwinkel in de buurt is, want dan mogen mijn broer en ik van mama en papa een nieuw speelgoedje kiezen."

Wat mis je soms op vakantie?

"Mijn Playstation! Ik mag wel mijn tablet meenemen om spelletjes te spelen."

Houden mama en papa rekening met jouw vakantiewensen?

"Ja, ze vragen mijn broer en mij waar we naartoe willen gaan."

Wat is je droomvakantie?

"Ik zou heel graag eens naar Afrika gaan. Dan kunnen we naar grote wilde dieren gaan kijken. En misschien ook in een tent slapen in de woestijn of op het dak van een jeep."

Onze suggestie: gezinsvakantie in Zuid-Afrika

Met Kiddotravel kan je samen met je gezin een kindvriendelijke reis samenstellen naar jouw droombestemming. Zo kan je voor Zuid-Afrika zelf een reisroute samenstellen of ervaringen selecteren die je met je gezin wil beleven. Vervolgens maakt de organisatie een uitgestippelde route met offerte voor je klaar, inclusief vervoer en overnachtingen. www.kiddotravel.be