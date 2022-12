KIJK. Sneeuw, ijs en mist leiden tot chaos op Britse wegen

Eerste sneeuw is in het land: “Schitte­rend, gewoon genieten”

De eerste sneeuw is in het land. Signal de Botrange is, met 694 meter het hoogste punt van België, dé plek bij uitstek voor het eerste sneeuwweekend van het seizoen. Er ligt 10 centimeter sneeuw die door de vriestemperaturen tot - 2 graden al een hele week is blijven liggen.

10 december