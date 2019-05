Kijk binnen in eerste luxueuze onderzeese hotelsuite ter wereld sam

22 mei 2019

15u12

Bron: KameraOne 2

Op de Malediven vind je een luxueuze hotelkamer volledig onder water in de open oceaan. In de Muraka Suite van de Conrad-keten kijk je overal naar het zeeleven, zelfs in de badkamer. Met een lift kan je naar het bovengedeelte, waar een butler zit die al je wensen vervult. Een overnachting kost ongeveer 45.000 euro.