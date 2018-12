Winter in Antwerpen Gesponsorde inhoud Kersttrip met de vrienden? 5 tips voor stevige winterpret in Antwerpen Aangeboden door Stad Antwerpen

13 december 2018

14u20 0 Reizen De kerstperiode is een tijd om gezellig samen te zijn. Dus hup, trommel je vrienden op voor wat oldskool winterpret. Schaterlachen op de schaatsbaan en knabbelen op de kerstmarkt: in Antwerpen doen jullie het allemaal en nog véél meer.

1. Schaatsen op de Groenplaats

Je vrienden van de baan racen, schaterlachen bij elke uitschuiver of al glijdend de polonaise dansen: schaatsen met maten is dikke pret. Op de Groenplaats heb je er alle ruimte voor dankzij de duizendtweehonderd vierkante meter grote schaatsbaan. Jullie trotseren er het ijs onder het waakzame oog van Rubens en rusten uit met een warme drank aan de winterbar, met uitzicht op de kathedraal. Een glühweintje of wat jenever brengt het gevoel in die koude tenen vast snel terug.

2. De vriendschap bezegelen onder de maretak

Kussen onder de maretak enkel voor tortelduifjes? Niet in het vooruitstrevende 2018. Troon je kameraden mee naar de Grote Markt, waar zich onder een kunstige constructie van tweehonderd vierkante meter groot een gigantische bos maretak verschuilt. Het perfecte moment om even stil te staan bij jullie bromance, sisterhood of eeuwige vriendschap en die te bezegelen met een high five, (eskimo)kus of stevige (groeps)knuffel.

3. Snuisteren en smullen op de kerstmarkt

Geen kerst zonder kerstmarkt en geen kerstmarkt zonder glühwein, smoutebollen en andere winterse lekkernijen. Ook dit jaar zijn die typische smulsels talrijk aanwezig op Antwerpens grote kerstmarkt, waar een negentigtal kraampjes verspreid over de Groenplaats, Grote Markt en het Steenplein allerlei ambachtelijke producten aanbieden. De perfecte plek voor een gezellige hap met je buddy’s, ook als jullie vegetarisch of exotisch verkiezen boven de klassieke kersthap. En koop er elkaar na het bikken ineens een ongepland kerstcadeautje.

4. Spiegeltent

Bij een pint of een warme chocomelk kunnen jullie gezellig bijpraten en dat hoeft niet in de kou. Op het Steenplein staan tijdens Winter in Antwerpen hartverwarmende vuurelementen en een grote spiegeltent, inclusief knusse, houten zithoeken. En psst, niets houdt jullie tegen om er jullie innerlijke kind nog even los te laten op de belevingspanelen van het luisterverhaal, kleurplaten en allerlei andere leuke spelelementen.

5. Waterbus

De waterbus is natuurlijk een handig transportmiddel tussen Hemiksem en Kallosluis, maar ook meer dan dat. Wat denken jij en je gezelschap van een winters plezierritje met uitzicht op de (kerst)lichtjes van de Schelde? Vooral bij zonsondergang kan een tochtje op het kabbelende water een heerlijk rustmoment zijn voor jullie.

Nog hartverwarmende avonturen beleven tijdens Winter in Antwerpen?

Tussen 8 december 2018 en 6 januari 2019 kan je in de Koekenstad ook een ritje maken in het reuzenrad, kicken op de tubingbaan, eendjes vangen op de winterfoor, het nieuwe jaar vieren met een prachtig vuurwerk of de Chinese lichtjes bewonderen in de ZOO.