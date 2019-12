Kerst-skiër heeft geluk: pistes ongekend goed voor december Ton Voermans

07 december 2019

13u01

Bron: AD.nl 7 Reizen Wintersporters die komende kerstvakantie naar de Alpen gaan krijgen waar voor hun geld. Op de pistes liggen al meters sneeuw.

Een skivakantie boeken voor de kerstperiode is elk jaar weer een beetje een gok. In 2014, 2015 en 2016 stonden skiërs beteuterd te kijken op groene pistes waar hier en daar zelfs nog een bloemetje de kop opstak. Maar dat is nu totaal anders. “Veel skigebieden zijn eerder open omdat de condities zo goed zijn”, zegt Arjen de Graaf van de Nederlandse Skivereniging.



“Als je de beelden ziet, moet je jezelf even in de arm knijpen; is dit echt begin december? Het lijkt wel half januari. Heel bijzonder. Op sommige plekken in de Zuid-Italiaanse Alpen is al 3,5 tot 4 meter sneeuw gevallen. Dat dikt natuurlijk in, maar dan nog heb je een ononderbroken sneeuwdek van 2 meter dik.”

Sneeuwdump

Volgens wintersport.nl is het zeldzaam dat zo vroeg in december al zoveel pistes bedekt zijn met een laag sneeuw. Dit weekend valt er weer veel sneeuw in de Franse en Zwitserse Alpen en later deze week ook in Oostenrijk.



“Nu is er al voor de start van het seizoen heel veel sneeuw gevallen en er komt deze week nog meer aan in Zwitserland en Oostenrijk”, zegt Raymond Klaassen van Weerplaza. Half november was er een sneeuwdump waarbij op sommige plekken in één weekend een meter sneeuw viel. Sindsdien bleven de condities goed.

Op de hogere pistes komt er dit weekeinde weer zo’n 50 centimeter bij en ook de lagere gebieden krijgen een verse laag van zo’n 30 centimeter doordat de vorstgrens zakt tot 500 meter, waardoor ook de lagere pistes open kunnen. “De kans dat het nu nog misgaat voor de kerstvakantie is wel heel erg klein”, aldus Klaasen. De Graaf acht het zelfs uitgesloten. “Alles wat nu is gevallen op 1.700 meter en hoger blijft liggen tot eind maart.”