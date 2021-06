Kazou overstelpt met vragen over buitenlandse jeugdkampen: “Onduidelijke informatie van EU zorgt voor meer vragen dan antwoorden”

Belg zwaarge­wond tijdens afdaling met e-bike in Oostenrijk­se Alpen

21 juni Een 50-jarige Belg is zwaargewond geraakt bij een tuimeling met een e-bike in de Oostenrijkse Alpen. Tijdens een afdaling merkte hij aan hoge snelheid te laat een waterloop op. Hij werd drie meter de lucht in gekatapulteerd en vloog over een prikkeldraad heen, tegen een boom.