Karpathos, een goed bewaarde Griekse parel

09 oktober 2019

Aaah, Griekenland: het land van de ouzo, de tempels en de hete zon. Maar ook het land van de honderden eilandjes. Je kent waarschijnlijk wel de toeristische droombestemmingen zoals Kreta en Santorini. Je bent er misschien zelfs al geweest. Maar wist je dat heel wat andere eilanden nog niet ingepalmd zijn door het massatoerisme?

Ook als je de prachtige witte huisjes op Santorini al hebt gezien en de geschiedenis op Kreta hebt opgesnoven, is het zeker de moeite waard om andere Griekse eilanden te ontdekken.

Karpathos, bijvoorbeeld, is een bijzonder goed bewaarde Griekse parel.

Rust en natuur

Als het op een na grootste eiland van de Dodekanesos-eilandengroep is Karpathos niet bepaald het kleine broertje dat je gemakkelijk over het hoofd ziet. En toch is het eiland nog niet zo bekend bij de toeristen, die eerder kiezen voor buureilanden Kreta of Rhodos.

Dat is maar goed ook, want zo geniet je hier nog van de rust en de sfeer zonder luidruchtige discotheken.

De leukste manier om -dit lange bergachtige eiland te ontdekken is ongetwijfeld met een huurauto of -scooter. Of neem je wandelschoenen mee en trek de groene heuvels in. Volg de smalle kronkelende wegjes naar de eeuwenoude bergdorpen met hun typische witte kerkjes. In plaatsen als Mesochori en Spoa zijn de straten zelfs zo smal dat er geen auto door kan en het vervoer dus per ezel gebeurt. Ga zeker naar Olympos, waar pas sinds kort een weg naartoe loopt. Daarvoor was dit dorpje enkel per boot bereikbaar. Daar, ver weg van de online wereld en de dagelijkse ratrace, kom je terecht in het échte Griekse leven. UNESCO heeft Olympos als een monument van cultureel erfgoed aangewezen en veel vrouwen lopen er zelfs nog in traditionele klederdracht.

Cultuur en gastronomie

Wil je toch wat meer leven in de brouwerij? Bezoek dan de hoofdstad Pigadia. Met zijn haven en tal van souvenirwinkeltjes, markten en terrasjes bruist deze stad iets meer dan de rest van het eiland. ’s Avonds zijn de straatjes verkeersvrij, dus vlei je rustig neer op een terrasje met een ouzo en geniet van de gezellige drukte. Met wat geluk maak je zelfs een echt Karpathisch feest (“kathisto glenti”) mee waar de mannen met traditionele muziekinstrumenten hun gevoelens in de muziek leggen.

Ben jij meer into zon, zee en strand? Dan kom je ook op Karpathos aan je trekken. Apella, een kiezelstrand tussen de bergen, wordt door velen het mooiste strand van de Middellandse Zee genoemd. Maar verken zeker ook de vele andere baaien en stranden in de buurt van Pigadia. Surfers kunnen hun hart ophalen aan de westkust, waar altijd wat meer wind staat.

Niets beter dan de gezonde zeelucht om je appetijt op te wekken. Stap binnen bij een lokaal visrestaurant voor skouros, een vissoort die enkel voorkomt in de zee van Karpathos. Ook als je geen fan bent van vis kan je hier lekker eten. Proef lokale specialiteiten zoals chilopites, makarounes of een van de vele andere deegwaren die in de traditionele Karpathische ovens worden gebakken. Daarnaast staat Karpathos ook bekend om de vele soorten hartige broodjes (met geitenkaas, groenten, koolsla, …) en zelfs hun eigen versie van oliebollen. Maar hou zeker nog wat plaats over voor de heerlijk zoete baklava!

Je ziet het, naar Karpathos kom je voor het goede leven. Laat je smartphone thuis, neem de rust en de natuur in je op en maak kennis met de lokale bevolking, de cultuur en de gastronomie. Droom alvast weg bij de mooie beelden op https://ilovegriekenland.nl.

