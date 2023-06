Karin (57) en Stef (58) bouwden een hotel op het Indonesische eiland Lombok: “In Azië konden we veel meer met ons budget doen in Frankrijk”

Van luxueuze expeditie naar Zuidpool tot sterren­eten op de Mount Everest: hier halen superrij­ken hun kicks vandaan

Met de tocht naar het wrak van de Titanic was Hamish Harding lang niet aan zijn proefstuk toe. In 2021 vestigde de Britse zakenman twee wereldrecords met een expeditie naar de Marianentrog, de diepst bekende plek in de oceaan. Vorig jaar was hij dan weer één van de astronauten die naar de ruimte gingen. Telkens duurder en extravaganter, waar halen de superrijken tegenwoordig hun kicks vandaan?