Kankerpatiënte vult per ongeluk in dat ze 'terrorist' is en mag VS niet meer in: "Oprechte vergissing"

29 september 2018

05u43

Bron: BBC, Daily Record 0 Reizen De Schotse kankerpatiënte Mandie Stevenson moest een tripje naar New York uitstellen omdat ze bij het invullen van het ESTA-formulier per ongeluk aangekruist had dat ze een terrorist is. Pas toen haar visumaanvraag geweigerd werd, had ze haar vergissing door. Het kostte de vrouw uiteindelijk een kleine duizend euro om haar 'foutje' recht te zetten en een maand later dan gepland alsnog toegang te krijgen tot de VS.

Voor vertrek naar de Verenigde Staten wordt passagiers altijd gevraagd om een ESTA-formulier (ESTA staat voor Electronic System for Travel Authorization) in te vullen, zodat ze niet door de volledige visumprocedure hoeven te gaan – áls ze tenminste geen schokkende dingen aanvinken, zoals banden met een terreurorganisatie. En laat dat nu net zijn wat Stevenson per ongeluk wél aanvinkte.

De vraag op het formulier luidde of ze “ooit wilde deelnemen of ooit heeft deelgenomen aan terroristische activiteiten of genocide”.

Droomreis uitgesteld

De 29-jarige vrouw uit Falkrik in Schotland antwoordde per ongeluk bevestigend en realiseerde zich haar fout pas toen haar aanvraag om de VS binnen te mogen werd verworpen. Door het niet zo onschuldige foutje moest de vrouw haar droomreis naar New York uitstellen en daarvoor in de plaats afreizen naar de Amerikaanse ambassade in Londen, waar ze moest proberen om het personeel ervan te overtuigen dat ze géén bedreiging voor de nationale veiligheid vormde.

En dat bleek lastiger dan aanvankelijk gedacht. “Ik vond het een beschamende fout, maar ik dacht dat ik het wel gemakkelijk recht zou kunnen zetten”, zegt Stevenson in de Britse pers. Een eerste bezoek aan de Amerikaanse ambassade hielp haar snel uit de droom. “Dit is de ergste optie die je kan aanvinken op dit formulier”, klonk het. De vrouw moest enkele stevige ondervragingen ondergaan en opnieuw haar portemonnee trekken om een nieuw visa te kopen, waarna haar aanvraag uiteindelijk werd geaccepteerd.

Het zou echter wel een aantal dagen duren voordat de nieuwe aanvraag verwerkt zou zijn, dus kreeg Stevenson het advies om haar reisje uit te stellen om niet het risico te lopen dat ze, eenmaal op Amerikaans grondgebied, alsnog geweigerd zou worden door de douane.

Terminale borstkanker

Het moeten herboeken van haar reis was voor de vrouw, die terminale borstkanker heeft, een flinke tegenvaller. “Ik wordt elke twaalf weken gescand en leef mijn leven eigenlijk in cycli van twaalf weken. Ik moet mijn vakanties dus ook heel erg goed inplannen. Deze reis naar New York was gepland voordat ik de resultaten van een aantal scans zou terugkrijgen. Dat dit nu anders moest, was een stressfactor die ik eigenlijk niet kan gebruiken”, zucht Stevenson. “Ik dacht dat omdat het een oprechte vergissing was, het gemakkelijk zou zijn om de fout recht te zetten, maar dat bleek dus helemaal niet zo te zijn.”

Intussen is de vrouw wat bekomen van de stress en kijkt ze vooral uit naar het tripje, dat ze met haar vriend zal gaan maken.

