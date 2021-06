Kan ik gratis PCR-tests nu al reserveren? En zal er gecontroleerd worden? Vandenbroucke over nieuwe reisregels

De regels rond reizen liggen vast voor deze zomer. Belangrijke boodschap na het Overlegcomité van vrijdag: het Europees Digitaal Covidcertificaat vormt de basis, wie niet volledig gevaccineerd is heeft een recente negatieve coronatest of een bewijs van herstel nodig. Maar zal dat gecontroleerd worden? En kunnen landgenoten die nog niet volledig gevaccineerd zijn nu al hun gratis PCR-tests reserveren? Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) beantwoordt in VTM Nieuws enkele vragen over de reisregels die vanaf 1 juli zullen gelden.

Nog even samengevat: wie deze zomer terugkeert uit een rode zone, moet niet in quarantaine indien je minstens twee weken volledig gevaccineerd bent, zo raakte bekend na het Overlegcomité gisteren. In het geval van Johnson & Johnson is dat dus twee weken na de enige prik, bij de andere vaccins (Pfizer, Moderna en AstraZeneca) twee weken na de tweede prik.

Zonder volledige vaccinatie moet je een negatieve PCR-test voorleggen of met een herstelbewijs kunnen aantonen dat je door een vroegere besmetting nog beschermd bent tegen het coronavirus.

De federale regering voorziet deze zomer twee gratis PCR-testen voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar en voor 18-plussers die nog niet de uitnodiging hebben gekregen voor hun volledige vaccinatie (dus twee prikken, behalve bij het vaccin van Johnson & Johnson). De maatregel geldt tijdens de maanden juli, augustus en september.

Een duwtje in de rug met andere woorden, voor onder meer landgenoten die nog niet de kans kregen zich volledig te laten prikken en toch een buitenlandse reis willen maken.

Kan ik die gratis PCR-tests nu al reserveren?

“Neen, zeker niet”, zegt minister Vandenbroucke in VTM Nieuws. Hij legt uit dat dat het reservatiesysteem nog op poten wordt gezet, maar dat de gratis tests via een code beschikbaar zullen worden gemaakt.

“Het zal eenvoudige zijn. Je zal die code kunnen aanvragen via een website, bijvoorbeeld de website info-coronavirus.be, of je zal ze via een callcenter kunnen aanvragen. Eens je de code hebt gekregen, zal je ze binnen de tien dagen moeten gebruiken”, legt Vandenbroecke uit. Anders wordt het ook voor het systeem van de overheid onoverzichtelijk. De redenering hierachter: wanneer er heel veel codes niet worden gebruikt en blijven openstaan, wordt het een mengelmoes. “De idee is dus: als je code hebt aangevraagd, gebruik ze dan binnen de tien dagen”, aldus de minister.

Volledig scherm Frank Vandenbroucke in de studio van VTM Nieuws. © VTM Nieuws

Wie terugkomt uit een rode zone en nog niet volledig gevaccineerd is, moet zich laten testen. Zal dat gecontroleerd worden?

Jazeker, stelt Vandenbroucke duidelijk. “Maar laat mij toch eerst dit zeggen: we gaan niet alleen rekenen op controle. We zijn inmiddels zo ver geraakt dat we weer stappen naar het normale leven kunnen zetten. Dat komt omdat héél veel mensen de voorbije maanden zéér voorzichtig hebben geleefd, en nog altijd voorzichtig zijn. Maar ook omdat veel mensen zich hebben laten vaccineren. De belangrijkste boodschap van gisteren (van het Overlegcomité, nvdr.) was eigenlijk ‘houden zo’”, verklaart de minister.

Volgens Vandenbroucke is het nu niet het moment om alle remmen los te gooien. “Afstand houden, een mondmasker dragen wanneer afstand houden niet mogelijk is, blijven heel belangrijke regels, ook bij dat reisverkeer. We willen niet dat we uit het buitenland allerlei virussen of varianten ingevoerd krijgen.” Vandaar dat mensen die uit het buitenland in ons land aankomen, moeten kunnen aantonen dat ze volledig ingeënt zijn.

“Als dat niet zo is, dan moet je als buitenlander op voorhand een negatieve PCR-test hebben afgelegd. Belgen kunnen dat op de dag van aankomst of een dag later in eigen land laten doen, maar het is wél een verplichting”, onderstreept Vandenbroucke.

Belangrijk instrument in deze procedure wordt het Europees Digitaal Covidcertificaat, dat vanaf juli coronaveilig reizen binnen de EU mogelijk moet maken. Dit paspoort zal automatisch bijhouden of u bijvoorbeeld al twee keer bent gevaccineerd of een negatieve PCR-test hebt afgelegd. Wie dit niet kan voorleggen, zal kort na aankomst in België zich moeten laten testen.

Of u in orde bent, kan wel degelijk gecontroleerd worden, verzekert de minister van Volksgezondheid. Wie met het vliegtuig of de internationale trein naar ons land terugkomt, moet ook nog steeds “het fameuze PLF-formulier” (Passenger Locator Form, nvdr.) invullen, wijst hij erop. “Als dat PLF ingevuld is, dan wordt dat natuurlijk geseind en dan weten wij ook dat die mensen zich moeten laten testen.”

Moeilijker wordt het uiteraard wanneer mensen met de wagen gaan reizen, moet ook Vandenbroucke eerlijk toegeven. “We hebben binnen Europa met de Belgische regering echt hard gepleit om het zo eenvormig mogelijk te maken, maar het is jammer genoeg niet helemaal eenvormig. Dus het is een beetje puzzelen”, aldus Vandenbroucke nog.

Herbekijk het volledige interview met Frank Vandenbroucke bij VTM Nieuws in de video hierboven

Lees ook: