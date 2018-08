Kamermeisjes in VS willen alarmknop tegen seksuele intimidatie FT

04 augustus 2018

12u42

Bron: The Guardian 0 Reizen In de Verenigde Staten stemmen ze binnenkort over een alarmknop voor kamermeisjes. Hotelmedewerksters zouden zich zo beter kunnen beschermen tegen seksuele intimidatie.

In november wordt op twee plaatsen in Zuid-Californië de vraag gesteld: moeten kamermeisjes een alarmknop krijgen? Het zijn kleine elektronische apparaatjes die de medewerksters van een hotel in hun broek- of vestzak kunnen stoppen of aan een sleutelhanger kunnen hangen. Ze verwittigen op hun beurt het securitypersoneel van het hotel of de politie wanneer de meisjes zich in het nauw gedreven voelen en (seksueel) lastiggevallen worden. Dat gebeurt nogal dikwijls bij het schrobben van de badkamer, het brengen van een maaltijd of het vervangen van de lakens, zo blijkt. Vooral in luxueuze hotels - ook het resort van de Trump National Golf Club in badplaats Rancho Palos Verdes wordt genoemd - zouden mannelijke klanten vaker wel dan niet met oneerbare voorstellen komen. Het idee om de meisjes van geruisloze alarmen te voorzien werd al geopperd toen Dominique Strauss-Kahn, het voormalige hoofd van het Internationaal Monetair Fonds, in 2011 werd gearresteerd en beschuldigd van verkrachting van een kamermeisje in New York. Die aanklachten werden later wel ingetrokken. Ook de hele #MeToo-affaire speelt een belangrijke rol in het verhaal. In sommige hotels zijn de medewerksters wel al voorzien van zulke alarmsystemen.