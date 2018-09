K3 krijgt eigen zone in Plopsaland De Panne GUS

19 september 2018

Begin volgend jaar wordt de bestaande Rollerskater en bijhorende zone in Plopsaland De Panne volledig gestript en omgebouwd tot de K3 Roller Skater. De opening staat gepland voor het begin van de paasvakantie van 2019.

De Rollerskater werd in 1991 geopend, toen Plopsaland De Panne nog Meli Park was. Naar aanleiding van het nieuwe fictieprogramma K3 Roller Disco, dat volledig in het teken van disco en rolschaatsen staat, wordt begin volgend jaar de bestaande Rollerskater in Plopsaland De Panne volledig gestript en omgetoverd tot de K3 Roller Skater. In een K3-rolschaats, die momenteel nog in Wizzy & Woppy gethematiseerd is, banen bezoekers zich een weg door gekke bochten en steile hellingen. Ook het nabijgelegen restaurant ‘Wizzy’s Fornuis’ krijgt een update en gloednieuwe invulling.

"De laatste jaren zijn we volop bezig geweest met het opfrissen van de verschillende zones in het park zoals de Ploptuin, het Kermisplein en Kaatje's zone. Uiteraard kon ook de Rollerskater met bijhorende zone niet achterblijven.", aldus Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa Group. “Het nieuwe programma K3 Roller Disco in toepasselijk rolschaatsthema zagen wij dan ook als de perfecte gelegenheid om de Roller Skater om te dopen tot de unieke en volledig gethematiseerde K3 Rollerskater.”, verduidelijkt Van den Kerkhof. De opening staat gepland voor het begin van de paasvakantie van 2019.