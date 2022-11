Julia (29) vaart op super-de-luxe jacht de wereld rond en wordt daar nog voor betaald ook: “Het onmogelijke mogelijk maken is de uitdaging”

Busongeval met Nederland­se toeristen in Ecuador: 2 Nederlan­ders omgekomen, 7 mensen naar het ziekenhuis

In het zuidoosten van Ecuador zijn bij een botsing tussen twee bussen twee Nederlanders om het leven gekomen. Volgens een woordvoerster van alarmcentrale Eurocross zijn er drie zwaargewonden die nog in het ziekenhuis liggen. De overige gewonden liepen lichte verwondingen op en hebben het hospitaal na behandeling kunnen verlaten. Er zaten 21 Nederlanders in de bus, zeven van hen raakten volgens Eurocross gewond.

4 oktober