Jordanië opent militair onderwatermuseum kv

25 juli 2019

01u26

Bron: BBC, Phys.org 0 Reizen Jordanië heeft sinds gisteren zijn eerste militair onderwatermuseum. Tijdens een ceremonie in Aqaba liet het koninkrijk woensdag 19 militaire voertuigen, waaronder tanks, een helikopter en pantserwagens, tot een diepte van 28 meter in zee zakken.

De voertuigen, die werden opgesteld in een gevechtsformatie, bevinden zich aan een koraalrif in de Rode Zee. ASEZA, de Aquaba Speciale Economische Zone Autoriteit, wil op die manier “een nieuw soort” van museumervaring aanbieden aan toeristen, waarin “sport, milieu en tentoonstellingen” gecombineerd worden.

De noordelijke Rode Zee is populair bij duikers omwille van haar koraalriffen, die in relatief goede gezondheid zijn. Alle “gevaarlijke materialen” werden uit de tanks verwijderd om het mariene ecosysteem niet te schaden, zegt ASEZA. Het museum zou volgens de instelling de creatie van artificiële riffen mogelijk maken en het herstel van de natuurlijke riffen in de regio promoten door “bezoekers weg te lokken naar een alternatieve locatie”.