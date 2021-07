Jongerentravel annuleert vakanties naar Spanje, ook jongerenorganisatie Summer Bash denkt na over opschorting

Coronavi­rus flakkert weer op in Portugal en Spanje: avondklok in 45 Portugese gemeenten, verschil­len­de Spaanse regio’s kleuren rood

2 juli De coronasituatie in Spanje en Portugal gaat de verkeerde kant op. Vanaf vrijdag keert de avondklok terug in Lissabon, Porto en meer dan veertig andere gemeenten in Portugal, zo maakte de regering donderdag bekend. In Spanje kleuren verschillende regio’s, zoals Catalonië, Aragón en de regio van Valencia voortaan weer rood op de kaart van het Europese centrum voor ziektebestrijding, ECDC.