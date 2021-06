Jongeren trekken massaal op feestvakantie: “We zijn allemaal getest, dus het kan geen kwaad, denk ik”

Duik mee loodrecht de dieperik in op deze hoogste en snelste achtbaan ter wereld

21 juni Het Amerikaanse pretpark Six Flags Great Adventure in New Jersey pakt uit met de Jersey Devil Coaster. Dat is de hoogste, snelste en langste achtbaan met één rail ter wereld. De treintjes duiken bij het vertrek 37 meter diep met een hoek van 87 graden. Ze halen een topsnelheid van 93 km/u.