Jonge toeriste stapt "taxi" in. Als de deuren op slot gaan, beseft ze dat ze niet naar haar hotel rijden

14 juli 2018

16u27

Bron: The Sun 27 Reizen De Amerikaanse Heather Bailer kon naar eigen zeggen net ontkomen aan een stel mensensmokkelaars in Barcelona, nadat ze in een valse taxi werd gelokt. Eénmaal in het voertuig werd al snel duidelijk dat de mannen wellicht geen goede bedoelingen hadden. Ze doet haar ervaring uit de doeken om andere vrouwelijke reizigers te waarschuwen: “Ik deel mijn verhaal omdat dit echt iedereen kan overkomen.”

Eind juni kwam de Amerikaanse Heather Bailer weer thuis van een tripje naar Barcelona. De jonge vrouw was bekend met de stad, aangezien ze de vorige zomer had doorgebracht in Madrid en Barcelona in het kader van een uitwisselingsprogramma. “Ik was niet in het minst oncomfortabel om er alleen naartoe te vliegen en een taxi naar het hotel te nemen, dat een kwartier verderop lag”, schrijft de vrouw op Facebook. Toch was dit reisje bijna heel slecht afgelopen.

Toen Heather aankwam op de luchthaven van Barcelona, ging ze meteen op zoek naar een taxi om haar naar het hotel te brengen. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Ze vertelt dat ze aanvankelijk geen taxi’s zag, tot een behulpzame kerel haar in foutloos Engels aansprak. Hij leidde haar naar een rij auto’s. “Mensen stapten in de auto’s rond me, en de kerel die ik aanvankelijk had ontmoet, leidde me naar een auto met een bestuurder die rond de 65 jaar leek en er heel vriendelijk uitzag. Hij zette mijn tassen achteraan en ik stapte in.”

De auto was geen gele taxi, maar dat deed nog geen alarmbelletje rinkelen. "Sommige [taxi's in Barcelona] zijn typisch geel en zwart, en de andere zijn normale, ongemarkeerde wagens. Ik denk dat onze generatie een beetje gedesensibiliseerd is om in een ongemarkeerde wagen te stappen door Uber", verklaart ze.

Maar dan stapte ook de jongere man in, die haar begeleid had naar de wagen. Meteen gingen alle deuren van de wagen op slot en drukte de bestuurder het gaspedaal in. Toen begon het bij Heather te dagen dat er iets heel erg mis was. “Ze waren tegen elkaar aan het praten en hoewel ik meermaals de naam van het hotel en “Las Ramblas” zei, de regio waar het stond, besteedde niemand aandacht aan me en erkenden ze niet waar ik heen moest.”

Heather pakte dan maar haar smartphone boven om te controleren waar ze naartoe reden. Volgens het kaartje reed de auto in de tegenovergestelde richting van het hotel. Pas dan raakte ze echt in paniek. “Luister, ik heb het daarvoor nog nooit echt kunnen testen, maar je vecht-of-vluchtreactie bestaat echt. Ik begon meteen te panikeren, maar moest kalm blijven.”

"Files omzeilen"

Al die tijd had Heather enkel geprobeerd om in het Engels te praten tegen de mannen. Omdat ze ook in Spanje had gestudeerd, besloot ze echter naar het Spaans over te schakelen. Dat had wel effect. “Beide mannen keken me aan en waren heel geschrokken dat ik Spaans kon spreken. Ze vroegen zich af hoeveel ik had kunnen horen van hun gesprek (niets, aangezien ze fluisterden en mompelden), maar ik deed alsof ik het begreep en begon te praten over hoe ik studeerde in Barcelona, hier mensen kende, Spaans begreep, de regio kende, enzovoort.” Ze laat ook vallen dat ze had afgesproken met een vriendin, en dat haar vader haar locatie kende.

Hoewel de mannen eerst nog onder indruk waren, leek het niet alsof ze planden om de wagen aan de kant te zetten. Wanneer Heather nog vraagt waarom ze de verkeerde richting uitgaan, antwoordt de oudere man dat ze “de files omzeilen”. Op dat moment zat het gezelschap al 25 minuten in de auto, hoewel het hele ritje amper een kwartier zou mogen duren.

Mensensmokkelaars

Daarna begon de jongere man haar uit te horen. “Hij draaide zich om en begon te praten over hoe mooi ik was, vroeg hoe oud ik was, of ik een vriendje had en hoelang mensen verwachtten dat ik in Europa zou blijven. Het was al eerder heel duidelijk geworden, maar nu werd het EXTREEM duidelijk dat deze kerels me mogelijk probeerden te kidnappen”, aldus Heather. Ze vermoedt zelfs dat de mannen mensensmokkelaars waren die haar als seksslavin wilden verhandelen.

Wanneer ze dat besefte, had Heather er genoeg van. “Ik verhief mijn stem en zei dat ik wist dat ze me niet naar mijn bestemming brachten, en dat mijn vriendin, en nog veel anderen, exact wist waar ik was. Als ik er niet binnen de vijf minuten zou zijn, dan zouden ze me proberen te vinden en het zou niet moeilijk zijn voor hen”, gaat ze verder. Dat zette de mannen blijkbaar aan het denken.

Heather kon nog horen hoe één van hen zei dat ze hun plannen moesten herzien. Even later riep ze dat ze wist wat de mannen van plan waren, en dat mensen haar zouden komen zoeken. Dat leek eindelijk het gewenste effect te bereiken. De bestuurder zette de wagen bruusk aan de kant en beet haar toe dat ze zich uit de voeten moest maken. “Ik greep mijn tassen en stapte snel uit de wagen, en zij reden weg, natuurlijk zonder geld te vragen aangezien dit duidelijk geen taxi was.”

"Slechte bedoelingen"

Heather is nog steeds dankbaar dat ze het hoofd koel kon houden. “Als ik geen Spaans sprak, dan weet ik echt niet wat er gebeurd zou zijn”, schrijft ze. “Ik deel dit verhaal omdat dit echt iedereen zou kunnen overkomen. Dit was niet mijn eerste keer op reis of in Barcelona en ik kwam toch in een verwarrende en slechte situatie terecht.”

De jonge vrouw heeft nog een laatste raad voor vrouwen die net zoals haar alleen reizen: “Wees veilig als je reist, dames, hoewel we het goede moeten zien in iedereen, hebben sommige mensen slechte bedoelingen waar we ons bewust van moeten zijn.”