Jet Airways begraaft strijdbijl en start faillissementsprocedure op

Jet Airways begraaft strijdbijl en start faillissementsprocedure

17 juni 2019

18u33

Bron: Belga 0 Reizen De schuldeisers van de Indiase luchtvaartmaatschappij Jet Airways geloven niet meer in de verrijzenis van het bedrijf. De zoektocht naar een overnemer is mislukt en dus wordt de faillissementsprocedure opgestart. Dat bericht de Amerikaanse zakenzender CNBC.

Jet Airways was enkele jaren geleden nog de grootste luchtvaartmaatschappij van India. Ze voerde ook vluchten uit tussen Brussel, New York en Mumbai. Maar de voorbije jaren ging het bergaf en in april van dit jaar werd beslist om alle operaties stil te leggen wegens een gebrek aan geld. Jet Airways probeerde nog een tijdelijke financiering los te peuteren bij de banken, maar tevergeefs.



De schulden van de luchtvaartmaatschappij waren opgelopen tot meer dan een miljard dollar. Nu hebben de schuldeisers beslist om de faillissementsprocedure op te starten, nadat ze slechts één 'voorwaardelijk overnamebod' van Etihad Airways hadden ontvangen. Die luchtvaartmaatschappij controleerde al een kwart van de aandelen.



Jet Airways is nog altijd beursgenoteerd, maar na het nieuws van CNBC zakte het aandeel tot minder dan 1 dollar. De luchtvaartmaatschappij telt officieel ook nog 16.000 werknemers, maar velen van hen zijn sinds april elders aan de slag.

