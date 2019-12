TUI Gesponsorde inhoud Jeeps, apen en lekker eten: Sandy beleefde een droomreis in Sri Lanka (mét de kinderen) Aangeboden door TUI

05 december 2019

Een rondreis door Sri Lanka met twee jonge kinderen, dat doe je jezelf toch niet aan? Sandy en haar man Cedric deden het wél. Meer nog, ze zouden het zo opnieuw doen.

Het koppel was niet aan hun proefstuk toe toen ze een jaar geleden de rondreis boekten bij TUI. Eerder hadden ze hun oudste zoon al meegenomen naar Australië en Thailand. Telkens op een rondreis met een gespecialiseerde organisatie.

Toen ze met de actie “Kinderen zijn de baas” een reischeque wonnen, besloten ze hun vakantiebudget daaraan toe te voegen en een droomreis te maken met hun zonen Emile (toen 10) en Arthur (toen 3). “De kinderen wisten maar al te goed wat ze wilden” begint Sandy. “Strand en zwembad waren een must, daarnaast wilden ze kunnen kiezen wat ze aten en wilden ze onderweg ook nog wilde dieren zien.” Het gezin koos uiteindelijk voor een individuele rondreis door Sri Lanka, waar ze konden genieten van de exotische fauna en flora. Ze startten hun reis met een actieve week waarin ze met een begeleider de mooiste plekken van het land ontdekten en eindigden met een relaxweekje in een RIU-hotel.

“Dat laatste was wel nodig. Hoe leuk zo’n rondreis ook is, het is best wel vermoeiend. Een weekje uitblazen aan het zwembad was dan ook echt welkom.”

Voor ons was een tuktuk of een boot gewoon een manier van transport, maar voor onze jongens was dat al een hele belevenis.

Is een all-in vakantie dan geen beter alternatief?

“Nee, we houden echt van actieve vakanties. We willen meer van een land zien dan enkel het hotel en het zwembad. En we nemen onze kinderen graag mee op avontuur. Zo leren ze nieuwe culturen kennen en zien ze dieren in het wild die ze anders enkel op tv of in de dierentuin zien. Op zo’n reis doe je enorm veel ervaringen op. Zo gingen we op safari, op zoek naar luipaarden. We hebben er helaas geen gezien, maar onze jongens waren toch dolenthousiast. Ze hadden immers in een jeep gezeten die door water en modder reed. En op de leeuwenrots in Sigiriya ging een aap lopen met de banaan van onze jongste. Hilariteit alom!”

Was het niet lastig voor de kinderen, al dat rondreizen?

“Cedric en ik hadden het er soms moeilijker mee dan zij. Die jongens kijken er immers anders tegenaan. Voor ons was het transport in een tuktuk of boot gewoon een manier om van de ene bestemming naar de andere te geraken, maar voor hen was dat al een hele belevenis op zich. En al zeker omdat ze die boot zélf mochten besturen. Emile en Arthur stonden ons soms al om 8 uur op te jagen omdat de begeleider ons een uur later bij de wagen verwachtte voor de volgende trip. Onze zonen vielen van de ene verbazing in de andere, heerlijk om te zien. Uiteraard ben je na zo’n week wel moe, maar juist daarom kozen we om er nog een rustige, ontspannende week aan te breien.”

Een rondreis is enorm leuk, maar ook vermoeiend. Gelukkig konden we er nog een relaxweek aan het strand aan breien.

Met jonge kinderen is het toch moeilijk om een vast programma te volgen?

“Hoewel het programma inderdaad vooraf vastlag, hadden we toch nog voldoende vrijheid. Omdat we gekozen hadden voor een individuele reis, volgden we ons eigen ritme. We hoefden geen rekening te houden met een groep. Wilden we wat vroeger stoppen om te eten of was de jongste moe, dan kon het programma aangepast worden. We hadden nu ook één begeleider die de hele week al zijn aandacht aan ons besteedde. Vanaf het moment dat we van het vliegtuig stapten totdat we aankwamen in ons laatste hotel konden we op hem rekenen. Het voelde goed dat we op hem konden vertrouwen.”

Kon je echt achteroverleunen en alles aan de organisatie overlaten?

“Jazeker, al van bij het begin werden we goed geholpen, zowel in het kantoor in Hasselt als tijdens de reis zelf. Zo kregen we updates over het Sri Lankaanse nieuwjaar dat plaatsvond op het moment dat wij daar waren. Maar het was meer dan dat. Ook de verblijfplaatsen waren steeds tiptop in orde. Van TUI kan je nu eenmaal een bepaalde standaard verwachten. Zo logeerden we een nacht in een luxetent, waar we konden genieten van een privédiner en een kampvuur. Een onvergetelijke ervaring voor ons allemaal. Als je zelf al die dingen vooraf moet opzoeken of het moet overlaten aan een lokale touroperator, dan weet je niet waar je zal terechtkomen. Ik kon nu echt op mijn beide oren slapen, want TUI regelde alles voor ons.”

