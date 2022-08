Je hoeft niet naar Afrika om wilde dieren te zien: maak kennis met de Belgische 'Big Five’

1. De Europese wolf (Canis lupus lupus)

De wolf is een van de meest majestueuze roofdieren die onze natuur rijk is. Lange tijd was hij verdwenen uit ons land, maar sinds kort paradeert hij opnieuw door de bossen van Limburg en de Hoge Venen. Al zal je jouw best moeten doen om hem te spotten. Hij is extreem mensenschuw, leeft vooral ‘s nachts en doolt rond op een territorium van minstens 150 km². Vaak is dat in groep. Wolven zijn namelijk echte familiedieren.

De wolf jaagt vooral op grote hoefdieren zoals reeën, everzwijnen en edelherten. Maar ook konijnen, hazen en vogels laat hij niet aan zich voorbijgaan. Wist je trouwens dat wolven blauwe ogen hebben als ze ter wereld komen? Pas na enkele weken of maanden veranderen ze naar een geelbruine kleur.

De wolf is extreem mensenschuw. Om hem te spotten moet je dus heel wat geluk hebben.

2. De Euraziatische lynx (Lynx lynx)

Ook in België staat er een katachtige in de ‘Grote Vijf’: de lynx. Deze forse gevlekte kat met zijn kenmerkende bakkebaarden, ‘pluimen’ aan de oren en korte staart een zwarte punt noemt men wel eens het spook van het bos. Hij is net als de wolf erg schuw en daardoor een van de moeilijkst te spotten zoogdieren in ons land. Wat ook niet helpt is dat de Lynx in een nog groter gebied leeft dan de wolf, namelijk zo’n 450 km². Daarin jaagt hij op reeën.

Wil je toch je kans wagen om het tweede grootste roofdier van ons land te zien, dan reis je best naar de Ardennen of de Voerstreek. In 2020 kon men de wilde kat nog vastleggen op beeld in de Semoisvallei.

De lynx leeft in een nog groter gebied leeft dan de wolf, zo'n 450 km².

3. De vos (Vulpes vulpes)

Een voor velen waarschijnlijk bekender gezicht op de lijst is de vos, ondanks dat het dier vooral tijdens de nacht actief is. Wil je er één spotten, dan speur je best tijdens de schemering. Met zijn karakteristieke roodbruine vacht is hij niet te missen. Als het op eten aankomt is de vos een echte opportunist. Zo jaagt hij op kleine zoogdieren maar eet hij evengoed gevallen vruchten. Die levensstijl zorgt ervoor dat hij ook vaak in dichtbevolkte gebieden ronddoolt, bijvoorbeeld in steden.

Met zijn karakteristieke roodbruine vacht is de vos niet te missen.

4. De oehoe (Bubo bubo)

Voor het vierde dier van de ‘Grote Vijf’ kijk je best even omhoog. Met zijn grootte van 60 à 70 cm en spanwijdte van net geen 2 meter mag het geen verrassing zijn dat de grootste uil ter wereld de lijst heeft gehaald.

Ondanks zijn grootte zal je de oehoe zelden opmerken. Met zijn camouflage verbergt hij zich in bomen, struiken of op rotsen terwijl hij overdag rust. ‘s Nachts vliegt hij dan weer geruisloos rond. Ook de oehoe was even verdwenen maar heeft nu gelukkig zijn weg teruggevonden naar ons land. Goed nieuws voor onze ‘Grote Vijf’-safari, slecht nieuws voor zijn prooien waartoe ook andere roofvogels behoren.

Met zijn grootte van 60 à 70 cm en spanwijdte van net geen 2 meter is de oehoe de grootste uil ter wereld.

5. Het edelhert (Cervus elaphus)

Tot slot is er nog het edelhert. Het is ons grootste zoogdier op het vasteland. Vooral de mannetjes vormen een imposante verschijning met hun statig gewei en hun dikke behaarde kraag. Edelherten kom je vooral tegen in de uitgestrekte bosrijke omgeving van de Ardennen. In Vlaanderen vind je ze terug in de Voerstreek. Ze zijn zowel ‘s nachts als overdag actief. In het najaar ‘burlen’ de mannetjes en kan je hun oerkreten door het bos horen schallen.

In het najaar 'burlen' de mannetjes, dan kan je hun oerkreten door het bos horen schallen.

