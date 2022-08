Je exacte hotelkamer kiezen zoals met een vliegtuigstoel: dit platform moet teleurstellingen op vakantie voorkomen

Italiaanse douane neemt 22 kilogram zand, schelpjes en kiezels van Sardini­sche stranden in beslag

Enkele toeristen die het Italiaanse eiland Sardinië bezochten, hebben het wel erg bont gemaakt in hun zoektocht naar een leuk souvenir. De douane nam in de tweede helft van juli in totaal 22 kilogram aan gestolen strandzand, schelpen en kiezels in beslag. Er werden verschillende toeristen beboet, schrijft de regionale nieuwssite Olbia.it.

9 augustus