Japanse toerist sterft bij beklimming Uluru SPS

04 juli 2018

08u26

Bron: Belga 0 Reizen Een Japanse toerist is gisteren omgekomen bij de beklimming van de iconische rots Uluru, ook gekend als Ayers Rock, in Australië. De 76-jarige Japanner stortte halverwege de steile en verraderlijke beklimming in. "Parkwachters en de hulpdiensten probeerden de persoon nog te reanimeren, maar hij kwam niet meer bij", zegt de politie.

Het slachtoffer werd uiteindelijk met een helikopter overgebracht naar het medisch centrum in Yulara (niet ver ten noorden van Uluru, red.) waar hij formeel dood werd verklaard. Het overlijden wordt niet als verdacht beschouwd, maar de politie wacht nog op het rapport van de lijkschouwer.

Uluru is met ruim 250.000 jaarlijkse bezoekers een van de bekendste toeristische attracties in Australië. De rotsformatie ligt in het nationaal park Uluru-Kata Tjuta en staat op de UNESCO-lijst van werelderfgoed. Het overlijden van dinsdag is het eerste sinds 2010. In totaal kwamen volgens lokale media sinds de jaren vijftig in totaal 37 mensen om op de 348 meter hoge rotsformatie.

In november vorig jaar beslisten de beheerders van het Uluru-Kata Tjuta-park om het beklimmen van de rots vanaf 2019 te verbieden. Uluru is een heilig gebied van de Anangu, een Aboriginal-gemeenschap die al minstens 30.000 jaar in het regio leeft. Zij beschouwen het beklimmen van de formatie als onrespectvol. De voorbije jaren waagde slechts 16 procent van de bezoekers zich aan een beklimming.

Meer over Uluru

sportdiscipline

sport

karate

Australië