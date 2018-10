Japans paspoort het ‘machtigste’ ter wereld IB

11 oktober 2018

01u00

Bron: CNN 0 Reizen Er zijn weinig dingen meer bevrijdend dan reizen, maar met sommige paspoorten bieden meer vrijheid dan andere. Uit de jaarlijkse Henley Passport Index van het gelijknamige bedrijf, blijkt dat op de Japanners op dit moment het paspoort hebben dat hen toegang tot het meeste aantal landen biedt: Japanners kunnen in maar liefst 190 landen zonder apart visum verblijven.

Eerder deze maand kregen de Japanners de mogelijkheid om voortaan zonder visum Myanmar in te mogen reizen. Dat maakt het mogelijk voor de reislustige Japanner om in maar liefst 190 landen zonder aparte visa binnen te mogen. Het Singaporees paspoort is ’s werelds tweede machtigste: Singaporezen kunnen visumvrij 189 landen binnenkomen.

Duitsland, Frankrijk en Zuid-Korea delen de derde plaats: met een paspoort van een van deze landen kan je zonder extra visum in 187 landen binnenkomen. Denemarken, Finland, Italië, Zweden en Spanje delen de vierde plaats.

De VS en het Verenigd Koninkrijk – die in 2015 nog de ranglijst samen aanvoerden - delen nu de vijfde plaats met Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Luxemburg en Portugal. Met een paspoort van een van die landen kan je in maar liefst 186 landen visumvrij binnen of krijg je zonder ‘gedoe’ een visum bij aankomst.

België staat op een voortreffelijke zesde plaats in de index, die het deelt met Zwitserland, Ierland en Canada. 185 landen kunnen met deze paspoorten visumvrij worden betreden. Afghanistan en Irak sluiten de lijst af: met deze paspoorten kan je in slechts dertig landen ongehinderd doorlopen bij de douane.

lees verder onder de foto voor de top 10 van de Henley Passport Index:

Top 10 Henley Passport Index

1. Japan: 190

2. Singapore: 189

3. Duitsland, Frankrijk, Zuid-Korea: 188

4. Denemarken, Finland, Italië, Zweden, Spanje: 187

5. Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Luxemburg, Nederland, Portugal, Verenigde Staten: 186

6. België, Zwitserland, Ierland, Canada: 185

7. Australië, Griekenland, Malta: 183

8. Nieuw-Zeeland, Tsjechië: 182

9. IJsland: 181

10. Hongarije, Slovenië, Malesië: 180