Japan wordt duurder voor toeristen dankzij 'sayonarataks' Redactie

13 april 2018

14u32

Bron: Business Insider 2 Reizen Japan gaat binnenkort een toeristentaks heffen. Elke reiziger die het land uit wil, betaalt vanaf volgend jaar zo'n 7,5 euro om te mogen vertrekken. De taks zou bedoeld zijn om het toerisme financieel te ondersteunen.

De zogeheten 'sayonarataks' zal verrekend worden met vlieg- en boottickets, en geldt voor iedereen ouder dan twee jaar, uitgezonderd reizigers die minder dan 24 uur in het land verblijven.

Minoru Kihara, viceminister van Financiën in de Japanse regering, verklaarde dat de overheid nog niet heeft beslist hoe ze de opbrengsten van de taks precies zullen gebruiken. Volgens een rapport in The Straits Times zal het geld voornamelijk gebruikt worden om reisbestemmingen op het platteland te promoten en de bestaande toerisme-infrastructuur op te lappen. Zo zijn er plannen voor draadloos internet op het openbaar vervoer.

Japan ontving in 2017 bijna 29 miljoen toeristen, en verwacht in 2020, het jaar van de Summer Olympics in Tokio, 40 miljoen bezoekers te verwelkomen.

Het geld zou voornamelijk gebruikt worden om reisbestemmingen op het platteland te promoten en de bestaande toerisme-infrastructuur op te lappen