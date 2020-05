Japan wil toeristen lokken door helft van hun vakantie te betalen HR

26 mei 2020

11u19

Bron: The Japan Times, News 18 9 Reizen Nu het toerisme naar Japan door de coronacrisis volledig is stilgevallen, wil het land zich als bestemming opnieuw op de kaart zetten. Daarbij ligt een plan op tafel om de helft van de vakantie te betalen van toeristen die voor het land kiezen.

Het plan, dat nog goedgekeurd moet worden, werd tijdens een persconferentie uit de doeken gedaan, meldt The Japan Times. Gisteren werd in Japan de noodtoestand opgeheven die nog in sommige delen van het land, waaronder Tokio, van kracht was. Het aantal nieuwe patiënten met Covid-19 blijft er dalen. “We hanteren zeer strikte criteria om de noodtoestand op te heffen. We zijn tot de vaststelling gekomen dat eraan voldaan is”, zei premier Shinzo Abe.

De noodtoestand, die in andere delen van het land eerder werd opgeheven, zou oorspronkelijk tot 31 mei gelden. Strenge beperkingen van de bewegingsvrijheid waren daar niet bij. Japan vroeg zijn burgers gewoon om zoveel mogelijk thuis te blijven. Maar toeristen uit onder meer de VS, Europa, maar ook China en Zuid-Korea, mochten sinds begin april het land niet meer in.

Daar komt vanaf juli verandering in, als de coronacijfers blijven dalen. Hiroshi Tabata, hoofd van het Japanse bureau voor toerisme, vertelde dat de regering met een fonds van omgerekend 11,5 miljard euro het toerisme wil ondersteunen. Het zou zo tot de helft van de kosten van toeristen subsidiëren.

