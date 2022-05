Japan gaat mondjesmaat weer toeristen toelaten

Airbnb: aantal geboekte nachten bijna derde hoger dan voor corona

Woningverhuurplatform Airbnb heeft voor het eerst de grens van 100 miljoen boekingen in het eerste kwartaal van een jaar gepasseerd. Het techbedrijf profiteerde van het verdere herstel van de reiswereld. Vergeleken met dezelfde periode in 2019, voor de coronapandemie, was het aantal geboekte nachten via het platform bijna een derde hoger.

3 mei