“J’aime, j’aime Durbuy”: deze vijf activiteiten doen je hart sneller slaan in het kleinste stadje ter wereld

HLN ShopKies jij ook voor een vakantie boordevol actie? Goed nieuws: daar hoef je geen zeeën voor te doorzwemmen of bergen voor te bedwingen: vlakbij de deur wacht je al een smak sensatie in Adventure Valley Durbuy. HLN Shop belicht vijf redenen waarom avontuurlijke zielen deze zomer best richting Durbuy navigeren.

Geanimeerd wandelen

Omdat een goede scout altijd eerst de omgeving verkent, start je de dag met een flinke wandeling. Via de Nature Walk volg je zo’n twee uur lang de kronkelingen van de Ourthe en dompel je je helemaal onder in het natuurschoon op je pad. Je gaat op zoek naar QR-codes onderweg aan de hand waarvan je meer leert over de planten en dieren in de omgeving. De weg loopt bovendien via drie touwbruggen die garant staan voor dat extra streepje avontuur.

Grenzeloos klimmen

De omgeving in kaart gebracht en je benen losgeschud? Dan kan het echte werk beginnen. En dat bestaat vooral uit heel veel klauteren. Naast het klimbos en de hoogteparcours met ziplines vind je in Adventure Valley een muur in een oude steengroeve die je kan beklimmen. Die schiet loodrecht 25 meter de hoogte in en bevat verschillende elementen die je expeditie naar boven extra uitdagend maken. Missie geslaagd? Het automatische beveiligingssysteem brengt je rustig met beide voeten weer op de grond.

Avontuur op wielen

Zoek je graag gezeten op je tweewieler de nodige sensatie op, verleidt het kleinste stadje ter wereld je met een fameus Bike Park. Zowel beginnende als ervaren fietsers leggen er lussen af aangepast aan hun niveau. Je mag je verwachten aan een resem uitdagende hindernissen, waaronder houten obstakels en bruggen en waagt je desgewenst aan een kleine jump. Een leuke afwisseling voor wie het tempo graag even wat wenst op te voeren.

Mysterie tussen de mais

Speurneuzen halen hun hart dan weer op in het Labyrint. Dit maisdoolhof beslaat maar liefst 11 hectaren en wie zich erin waagt, krijgt véél meer te zien dan louter maisplanten. Het labyrint is bevolkt met magische wezens en rasechte verhalenvertellers die je meenemen op een zinderende zoektocht. Je lost raadsels op en brengt leuke opdrachten tot een goed einde alvorens je je een weg naar de uitgang kan banen.

Sla je tent op

Heb je na een goedgevulde dag geen zin om ‘s avonds terug naar huis te rijden? Brei dan een vervolg aan je avontuur en zorg voor een slaapplaats in Durbuy. Overnachten in de Ardennen? Dat doe je uiteraard op een camping. In Greenfields Durbuy boek je voor je hele gezelschap een safaritent om in lijn met je avontuurlijke dag de nacht door te brengen. Een luxueus randje is na al je inspanningen natuurlijk welkom, en je mag je gelukkig verheugen op alle faciliteiten die je logement in de natuur tot een echte glamping verheffen. Een buitenzwembad, bar, restaurant en dj laten je weer maximaal ontspannen.



