Jada (40) 'won' droombaan en werd één jaar lang betaald om de mooiste plekken op aarde te bezoeken

04 januari 2019

Bron: AD.nl 0 Reizen Voor je werk heel de wereld rondreizen, wie wil dat nu niet? Voor Jada Yuan was het een droom die uitkwam. Uit 13.000 sollicitanten werd zij gekozen om voor The New York Times een jaar lang op wereldreis te gaan en daarover te schrijven. Nu is ze terug.

Journalist Jada Yuan (40) heeft in 2018 allesbehalve stilgezeten. Voor The New York Times reisde ze de wereld over en zag 52 van de mooiste plekken op aarde: van Chili tot Japan en van Zwitserland tot China en alles daar tussenin, Yuan zag het met eigen ogen en schreef erover.



Yuan reageerde vorig jaar op een oproep van het Amerikaanse dagblad voor een unieke functie. Ze zochten iemand om al hun 52 toplocaties van 2017 in een jaar te bezoeken en daarover te schrijven op een blog en sociale media. Yuan besloot het erop te wagen en meldde zich aan. Uit maar liefst 13.000 sollicitanten werd zij gekozen voor de baan. Drie weken later begon haar wereldreis.

Een jaar lang zou Yuan in haar eentje van huis zijn, terwijl ze daarvoor altijd honkvast was geweest, vertelt ze in een artikel over de lessen die ze van haar reis heeft geleerd.



Na haar jeugd in New Mexico was ze naar New York verhuisd om te studeren en later te werken, maar verder had ze nog niet veel van de wereld gezien. “Misschien omdat ik nog nooit zoiets gedaan had. Ik was er nooit dapper genoeg voor. En misschien kon ik staan voor degenen die zelf ook dachten dat ze niet dapper genoeg waren.’’



Ook voor de verpleegkundige bij wie Yuan zich liet inenten voor de reis was het een ervaring om nooit te vergeten. “Toen ik de 52 plekken waar ik heen zou gaan begon op te noemen, werden haar ogen steeds groter.’’ Vol met naaldprikken stuurde ze de journalist huiswaarts. Ook kreeg ze voor 1.100 dollar (965 euro) aan preventieve medicijnen mee en nam de verpleegkundige een videobericht voor Yuans moeder op waarin ze verzekerde dat ze zich geen zorgde hoefde te maken over haar dochter.

Bijna 120.500 kilometer

Het plannen van Yuans wereldreis was een logistieke prestatie van jewelste. Ze moest immers niet alleen alle plekken in een jaar bezoeken, maar ook nog tijd reserveren om over iedere locatie een artikel te schrijven. “Ik denk dat 60 procent van deze baan bestond uit het regelen van de logistiek. En ik had in New York zelfs nog iemand die me daarbij hielp en hotels en vluchten voor me zocht.” Bijna 120.540 kilometer legde Yuan af – een derde van de afstand naar de maan. Over de langste etappe – bijna 11.074 kilometer van Zambia naar Top End in Australië – deed ze 24 uur.



Dat Yuan niet uitgeput raakte, dankt ze naar eigen zeggen aan haar ‘superkracht’, het vermogen om altijd en overal in slaap te kunnen vallen, zonder oordoppen, oogmasker of kussen. “Geef me in het vliegtuig een zitplaats bij het raam en voor we opstijgen ben ik weg.’’

“Mensen zijn goed”

Yuan is al met al wel gewend geraakt aan een beetje hectiek onderweg. “Ik ben veel rustiger geworden doordat ik telkens met calamiteit na calamiteit moest zien om te gaan en inzag dat er meestal niets verschrikkelijks gebeurt. Er komt wel weer een ander vliegtuig, en nog meer treinen als ik die ook mis.’’



Wat haar vooral bij zal blijven is de vriendelijkheid van de mensen die ze onderweg ontmoette, zegt ze. Locals hielpen haar waar ze konden, hielden haar gezelschap en verwelkomden haar maar al te graag in hun huis. De grootste les die ze geleerd heeft is “dat mensen in beginsel goed zijn, overal ter wereld.”

