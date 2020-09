Jaar na faillissement en ondanks pandemie keert Thomas Cook terug AW

16 september 2020

12u44

Bron: Belga 2 Reizen Een jaar na het faillissement van de Britse touroperator Thomas Cook maakt de merknaam een comeback. Het Chinese conglomeraat Fosun, dat het merk kocht, lanceert Thomas Cook als een online reisbureau in het Verenigd Koninkrijk. Ook het logo, een goudkleurig hart, blijft behouden.

Het nieuwe Thomas Cook verkoopt alleen reizen online en telefonisch. Er worden ook alleen bestemmingen aangeboden die op de Britse lijst van veilige landen staan. Er werken vijftig mensen, terwijl het vroegere Thomas Cook alleen al in het Verenigd Koninkrijk 9.000 mensen tewerkstelde.



De Britse touroperator Thomas Cook beëindigde zijn activiteiten eensklaps op 23 september vorig jaar, na een bestaan van 178 jaar, nadat een ultieme poging om vers geld te vinden mislukt was. Daarop startte een ongeziene repatriëringsoperatie: wereldwijd moesten 150.000 reizigers weer naar huis gebracht worden.

Ook de activiteiten van Thomas Cook in België gingen failliet. Het Spaanse Wamos nam een deel over en heropende de 62 reiswinkels van het dochtermerk Neckermann. In ons land stond het Garantiefonds Reizen in voor de repatriëring van circa 12.000 gestrande reizigers en de terugbetaling van meer dan 40.000 mensen.

Fosun, ook eigenaar van Club Med, kocht de merknaam Thomas Cook eind vorig jaar voor 11 miljoen Britse pond (zowat 12 miljoen euro).