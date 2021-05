Italië zet verplichte quarantaine voor Europese toeristen stop

Kreeg jij vorig jaar ook een coronavou­cher en vraag je je af wat je er best mee doet? Hiermee hou je best rekening

29 april De coronavouchers die reisorganisatoren vorig jaar uitdeelden aan iedereen die een pakketreis had geboekt en niet kon vertrekken door de coronacrisis, zijn intussen een jaar oud. Maar wat kan je er nu best mee doen? Kies je ondanks de onzekere tijden best voor een nieuwe pakketreis? Of opteer je beter voor een uitbetaling? Dit zijn de regels en de mogelijkheden.