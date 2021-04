Italië wil toeristen met vaccinpaspoort al half mei verwelkomen

Tegenslag voor reiziger tijdens proefvakan­tie op Rhodos: in quarantai­ne nadat partner in Nederland positief test

16 april Een van de vakantiegangers die deelneemt aan de proefvakantie op Rhodos, georganiseerd door Sunweb, is gisteren een tijdlang in quarantaine geplaatst. De reiziger werd gebeld door de partner in Nederland, die een positieve test had ontvangen.