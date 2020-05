Italië laat reizen van en naar buitenland vanaf 3 juni weer toe KVDS HAA

16 mei 2020

07u20

Bron: Belga, ANP, Reuters 8 Reizen De Italiaanse regering heeft een decreet goedgekeurd dat reizen van en naar het buitenland toestaat vanaf 3 juni. Vanaf dan zouden inwoners van de Europese Unie en landen van de Schengenzone weer welkom zijn in ‘de Laars’, zonder dat ze eerst twee weken in quarantaine moeten. Ook mogen Italianen vanaf diezelfde datum weer door heel het land reizen.

Als gevolg van de coronapandemie is inreizen in Italië momenteel enkel in uitzonderlijke gevallen toegelaten. Het gaat onder meer om Italianen die willen terugkeren uit het buitenland of buitenlanders die hun vaste woonplaats in Italië hebben.

Voorwaarden?

Of er voorwaarden zullen gesteld worden aan reizigers die de vanaf 3 juni de Italiaanse grens willen oversteken, is nog niet duidelijk.



Italianen zelf zullen volgens plannen van premier Giuseppe Conte vanaf 3 juni ook weer door heel het land mogen reizen. De Italiaanse premier stelde onlangs de bevolking al gerust door te zeggen dat de Italianen hun vakantie “niet op een balkon” hoeven door te brengen.

Nationale feestdag

De verdere versoepeling van de coronamaatregelen in het land volgt pas na de nationale feestdag op 2 juni. De regering wil zo voorkomen dat Italianen tijdens en in aanloop naar die dag in groten getale op pad gaan.

Een heropening van de grenzen aan het begin van de zomer is met name voor de toeristische sector van belang. Die is een van de belangrijkste takken van de economie in het Zuid-Europese land.

Italië is een van de zwaarst getroffen landen door de coronapandemie. Het was het eerste Europese land dat op nationaal niveau beperkingen instelde als gevolg van het virus. Al zeker 32.000 mensen bezweken aan Covid-19 in het land. Er zijn ook meer dan 223.000 bevestigde besmettingen gemeld.

Versoepeling

Sinds 10 maart is er een lockdown van kracht, maar die wordt sinds begin mei voorzichtig versoepeld. Zo gingen de fabrieken en bouwbedrijven alweer open. Maandag is het de beurt aan de meeste winkels en andere ondernemingen. Ook musea, bibliotheken en kerken heropenen dan de deuren.

