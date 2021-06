Italië kleurt bijna volledig groen op kaart met reisbestemmingen, enkel Nederland nog helemaal rood

In deze labo's kan je terecht voor een PCR-test om op buitenland­se reis te kunnen

11 juni Wie plannen heeft om binnenkort een buitenlandse reis te maken en een PCR-test moet kunnen voorleggen , kan terecht in een privélabo of een ziekenhuislabo. Het Nationaal Crisiscentrum heeft op het vrijdagse persmoment een website onder de aandacht gebracht met een overzicht van alle labo’s over het hele land.