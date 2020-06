Italianen krijgen bonus tot 500 euro voor vakantie in eigen land JOBR

18 juni 2020

16u06

Bron: AFP 0 Reizen Italianen krijgen een ‘vakantiebonus’ tot 500 euro om in eigen land op vakantie te gaan. De Italiaanse regering heeft de details daarrond uitgewerkt en wil met de bonus het Italiaanse toerisme opnieuw aanzwengelen na de coronacrisis.

De Italiaanse regering heeft voor de bonus 2,4 miljard euro vrijgemaakt. Enkel huishoudens met een inkomen van maximaal 40.000 euro hebben recht op de bonus. Een single krijgt 150 euro, een huishouden van twee personen 300 euro en een gezin van drie personen of meer 500 euro. De bonus kan worden gebruikt voor een overnachting in een hotel, gastenkamer of B&B in Italië tussen 1 juli en 31 december dit jaar.

In mei kondigde de regering de bonus al aan. Die heeft als doel om het toerisme, een sleutelsector van de Italiaanse economie, te ondersteunen. Het Italiaanse toerisme is zwaar getroffen door de coronacrisis.

Op 3 juni opent Italië opnieuw de grenzen voor buitenlandse toeristen uit de Europese Unie en Schengenzone

