Italiaanse burgemeester stilaan radeloos: "Toeristen, gebruik geen Google Maps” mvdb

18 oktober 2019

17u34 0 Reizen Mocht de burgemeester van Baunei op Sardinië Google Maps bij het huisvuil kunnen kieperen, zou hij het wellicht doen, menen wij.

Salvatore Corrias is burgervader van het dorp gelegen aan de oostkant van het Italiaanse eiland. Toeristen komen om de haverklap vast te zitten met hun auto’s terwijl ze de populaire navigatie-app gebruiken.



Google Maps stuurt ze rustig ezelpaadjes en andere onverharde weggetjes op. Gevolg: auto’s, soms zelfs jeeps, komen vast te zitten op de smalle onbegaanbare wegen. “De aanwijzingen van de app zijn ronduit misleidend”, zucht Corrias tegen het Italiaanse persbureau Ansa. Toeristen bellen keer op keer de brandweer en vragen om hulp; de spuitgasten moeten dan uitrukken om de auto’s uit hun benarde posities te halen. Volgens de burgemeester gebeurt dat tientallen keren per jaar en kost dat de gemeente handenvol geld.



Corrias vroeg internetgigant Google om de aanwijzingen te corrigeren, maar dat bleef dode letter. Google deed volgens de burgemeester helemaal niks. Het gemeentebestuur is dan maar zelf in actie gekomen. Aan het begin van enkele paden en weggetjes worden nu borden neergezet met daarop in het Italiaans en het Engels: ‘Niet de aanwijzingen van Google Maps volgen’ en ‘No Google Maps’ met daaronder het logo van de populaire app. “In ons dorp kan je beter een papieren landkaart gebruiken”, besluit de burgervader.