Italiaans eiland betaalt verblijf terug als het regent tijdens je vakantie HR

21 mei 2019

12u47

Bron: The Independent 2 Reizen Het Italiaanse eiland Elba, voor de kust van Toscane, pakt uit met een opvallende ‘goed weer’-garantie. Via de actie ‘Elba No Rain’ krijgen toeristen hun hotelverblijf terugbetaald als het langer dan 2 uur aan één stuk door regent tijdens hun vakantie.

Het is een van de weinige dingen waaraan je zelf niets kan veranderen: het weer. Het kan er nochtans voor zorgen dat je vakantie letterlijk en figuurlijk in het water valt. Maar op Elba zijn ze vrij zeker van hun stuk. “Als het tijdens je vakantie, op gelijk welke dag, meer dan 2 uur aan één stuk door regent, betalen we je volledige verblijf terug”, belooft de actie.

Er zijn wel een aantal voorwaarden. Zo is de actie slechts geldig tot 31 mei, en na het hoogseizoen ook nog van 15 september tot 31 oktober. Ook telt alleen de regen die valt tussen 10 uur s’ochtends en 20 uur ‘s avonds. De uitgaven voor het ontbijt en de andere maaltijden worden niet terugbetaald.

Volgens The Independent doen dit jaar alle hotels mee met de actie. Vorig jaar deed een deel van hen mee met een gelijkaardige actie. Toen was slechts in één geval terugbetaling nodig. Tot hiertoe was in mei ook geen enkele terugbetaling vereist.

Nooit lang

“De voorbije vijf jaar hadden we hier in april en mei slechts twee dagen waarop het overdag meer dan 2 uur lang regende,” zegt Claudio Della Lucia van de toeristische dienst. Het eiland is dan ook redelijk klein. Als het dan al eens regent, zorgt de wind er voor dat de wolken snel afdrijven. Het regent er dus wel, maar bijna nooit lang.

Elba is vooral bekend vanwege Napoleon, die er in 1814-1815 verbleef in ballingschap, nadat hij een eerste keer van de macht was verdreven. Op het eiland is een museum over Napoleon en hij restaureerde er enkele gebouwen. Die kan je bezoeken als het dan toch zou regenen.