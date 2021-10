Israël opent vanaf volgende maand grenzen voor gevaccineerde toeristen

“Gedood omdat ze Joods was”: ophefma­kend proces gestart in Frankrijk rond moord op vrouw (85) die Holocaust overleefde

27 oktober In Frankrijk is een ophefmakend proces begonnen tegen twee mannen die ervan beschuldigd worden een 85-jarige vrouw te hebben vermoord. Mireille Knoll overleefde de Holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar zou volgens de openbare aanklager meer dan zeventig jaar later alsnog gedood zijn omdat ze Joods was. Het proces veroorzaakt nationaal en internationaal flink wat beroering, onder meer bij de Joodse gemeenschap.