Is reizen mogelijk? Welke voorwaarden gelden er? Wat na thuiskomst? De belangrijkste vragen voor reizigers beantwoord

Ja, grenzen sluiten zou nuttig zijn. Maar nee, we gaan het niet doen

9:58 "De grenzen sluiten is niet aan de orde." Premier Alexander De Croo (Open Vld) ziet meer heil in filtercontroles, mochten grote hordes buitenlandse shoppers de grens beginnen over te steken. Experts zien nochtans wel nut in het dichtgooien van de grensovergangen. Alleen ligt dat nu een pak moeilijker dan in het voorjaar.