Is er een mondmaskerplicht? En wat met de spreiding van de massa? Dit moet je weten voor je dit weekend naar de kust trekt

Meer testcapaci­teit voor wie op reis wil, maar niet altijd vlak bij de deur

7 juni Zoetjesaan weten we of we al dan niet tijdig gevaccineerd zullen zijn om onze geplande reis te maken. Maar als dat niét zo is, raken we dan wel op tijd aan een negatief PCR-testresultaat, die andere optie om - naast een recente coronabesmetting - zorgeloos te kunnen reizen in Europa? Geen paniek: de testcapaciteit wordt uitgebreid en vanaf eind deze maand kan je je afspraak online maken. Alleen zal je misschien niet in het dichtstbijzijnde testcentrum terechtkunnen.