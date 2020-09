Is dit hoe we binnenkort coronaproof vliegen? PVZ

20 september 2020

13u28

Bron: Insider 5 Vliegverkeer Door het coronavirus worden vliegtuigreizen momenteel zo veel mogelijk beperkt. Omdat het volledig schrappen van alle vluchten niet mogelijk is, werken ingenieurs wereldwijd aan aanpassingen die coroproof vliegen toch mogelijk moeten maken. Met nieuwe ventilatiesystemen of meer ruimte moeten de vliegtuigen volgens hen binnenkort weer veilig zijn.

Verplichte mondmaskers en zo veel mogelijk je handen ontsmetten, vliegtuigmaatschappijen voerden al verschillende maatregelen in om essentiële vluchten zo coronaproof mogelijk te laten verlopen. Toch kan het beter. Ontwerpbureaus gingen daarom aan de slag met innovatieve vernieuwingen die het mogelijk moet maken veilig van de ene kant van de wereld naar de andere te vliegen.

Zephyr Areospace schuift een ontwerp naar voren voor een dubbeldekker-vliegtuig. Door de zitplaatsen over twee verdiepingen te splitsen zijn de ingenieurs erin geslaagd om meer afstand tussen de passagiers te creëren. Zo is de kans op besmetting drastisch gedaald en blijft de aangeraden social distance behouden.Het idee zit momenteel nog in de ontwerpfase, maar via een crowdfunding zou het bedrijf al vier keer het verwachte bedrag hebben binnengehaald om over te kunnen gaan naar verdere testfases. Het nieuwe ontwerp zou binnen drie jaar op de markt gebracht kunnen worden.

Ook het ingenieursbedrijf Haeco, gespecialiseerd in vliegtuigontwerpen, werkte aan een idee om meer plaats tussen de zitplaatsen te verkrijgen. Hiervoor wil het bedrijf de passagiers en de vracht in één ruimte brengen, waardoor er geen extra vluchten moeten worden ingelast. Ze hebben verschillende ontwerpen voor verschillende gewichten en verpakkingsgroottes die steeds veilig kunnen worden vastgemaakt. Ze zouden hun ontwerp in vier tot zes weken kunnen leveren.

Het Italiaanse bedrijf Avio Interiors springt op dezelfde trein en werkte ook aan een herindeling van de zitjes om de passagiers zo veilig mogelijk te kunnen plaatsen. Hiervoor willen ze de middelste rij zetels omdraaien en scheidingswanden tussen de reizigers zetten. Het gaat om een drastische herindeling van de vliegtuigen waardoor de passagiers gesplitst worden.

Datzelfde Italiaanse bedrijf heeft nog een ander ontwerp met glazen wanden. Die scheidingsbellen zouden over bestaande zetels geschoven kunnen worden om de passagiers op reguliere vliegtuigen van elkaar te scheiden. Volgens een persbericht kunnen de vliegtuigen zo hun capaciteit behouden en tegelijkertijd de passagiers van elkaar scheiden. Zo wordt de kans op besmetting verkleind terwijl de bestaande infrastructuur behouden blijft.

Het ontwerpbureau AirShield zocht ook naar een duurzame oplossing die in de bestaande infrastructuur aangebracht kan worden. Ze ontworpen met een 3D-printer een nieuw ventilatiesysteem dat over de bestaande ventilatieopeningen boven de stoelen kan worden geplaatst. Het innovatieve ontwerp zou de verspreiding van druppels door hoesten of niezen tegenhouden en zo een gecontroleerde luchtstroom creëren. Het bedrijf wil het systeem later dit jaar op de markt kunnen brengen.

Luchtvaartfabrikant Safran wil ook verder bouwen op de bestaande infrastructuur om de kosten van nieuwe investeringen zo laag mogelijk te kunnen houden. Hiervoor schuiven ze een ontwerp van scheiding naar voren die passagiers van elkaar moet isoleren. Het gaat om een gebogen barrière die op de middelste zetel gezet kan worden om de uiterste passagiers van elkaar te scheiden. Het ontwerp kan eenvoudig verwijderd worden als de pandemie voorbij zou zijn. Het ontwerp is niet nieuw en werd in 2019 al eens voorgesteld, toen om reizigers een meer persoonlijke vliegervaring te bezorgen met behulp van een niet-doorzichtige scheiding.

Ook Florian Barjot, een luchtvaartingenieur bij Earth Bay, wil een scheiding op de middelste zetel plaatsen. Het gaat in dit geval om een weghaalbaar schild die de passagiers beschermt van zowel de zitplaatsen ernaast als erachter. Het Nederlandse bedrijf Aviation Glass denkt in dezelfde richting. Het bedrijf wil schermen van extra dun glas, speciaal ontworpen voor vliegtuigen, gebruiken om passagiers van elkaar te scheiden. Volgens het persbericht voldoet AeroGlass aan de strenge eisen van de luchtvaartindustrie en de veiligheidsvoorschriften van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart.

