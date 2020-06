Inwoners uit veertien landen vanaf juli terug welkom in Europese Unie HLA

29 juni 2020

17u17

Bron: Belga 1 Reizen De Europese Unie wil vanaf 1 juli het inreisverbod opheffen voor inwoners uit Japan, Australië, Canada en elf andere landen. Voor Amerikanen blijven de grenzen gesloten. De lidstaten moeten hun instemming wel nog bekrachtigen via een schriftelijke procedure, zo is vernomen uit diplomatieke bron.

Op diplomatiek niveau hebben de lidstaten een akkoord bereikt over een lijst van veertien landen wier inwoners vanaf 1 juli opnieuw naar de Europese Unie kunnen reizen. De lidstaten moeten wel nog hun fiat geven via een schriftelijke procedure. Die is maandagmiddag opgestart. De deadline is dinsdag om 12 uur.

Op de lijst staan Australië, Japan, Canada, Algerije, Georgië, Nieuw-Zeeland, Marokko, Montenegro, Rwanda, Servië, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië en Uruguay. Het gaat om landen die de coronapandemie beter of op een vergelijkbare manier onder controle hebben als Europa.

Ook reizigers uit China zijn in principe opnieuw welkom, maar enkel indien Peking ook opnieuw Europese reizigers aanvaardt. Voor inwoners uit landen als de Verenigde Staten, Brazilië en Rusland gaan de Europese grenzen nog niet open. De lijst kan wel regelmatig aangepast worden.