Inwoners uit 14 landen vanaf juli terug welkom in Europese Unie, Amerikanen nog niet

29 juni 2020

17u17

Bron: Belga 2 Reizen De Europese Unie wil vanaf 1 juli het inreisverbod opheffen voor inwoners uit Japan, Australië, Canada en elf andere landen. Voor Amerikanen blijven de grenzen gesloten. De lidstaten moeten hun instemming wel nog bekrachtigen via een schriftelijke procedure, zo is vernomen uit diplomatieke bron.

Op diplomatiek niveau hebben de lidstaten een akkoord bereikt over een lijst van veertien landen wier inwoners vanaf 1 juli opnieuw naar de Europese Unie kunnen reizen. De lidstaten moeten wel nog hun fiat geven via een schriftelijke procedure. Die is maandagmiddag opgestart. De deadline is dinsdag om 12 uur.

Onder controle

Op de lijst staan Australië, Japan, Canada, Algerije, Georgië, Nieuw-Zeeland, Marokko, Montenegro, Rwanda, Servië, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië en Uruguay. Het gaat om landen die de coronapandemie beter of op een vergelijkbare manier onder controle hebben als Europa. Ook reizigers uit China zijn opnieuw welkom, maar enkel indien Peking ook opnieuw Europese reizigers aanvaardt.

Voor inwoners uit landen als de Verenigde Staten, Brazilië, India, Turkije en Rusland gaan de Europese grenzen nog niet open. De stand van de pandemie in die landen laat het nog niet toe dat hun inwoners opnieuw naar het oude continent reizen. De lijst kan wel regelmatig aangepast worden.

Gefaseerd

Om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, houden 26 van de 27 lidstaten (Ierland uitgezonderd, nvdr.) en vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) sinds midden maart de Europese buitengrenzen gesloten voor niet-essentiële reizen. Eerder deze maand stelde de Commissie voor de buitengrenzen vanaf 1 juli opnieuw gedeeltelijk en gefaseerd te openen.

De samenstelling van de lijst heeft wel wat voeten in de aarde gehad. De beslissing heeft immers een enorme economische impact. Noordelijke lidstaten predikten voorzichtigheid, maar lidstaten uit het zuiden die erg afhankelijk zijn van toerisme dreigen veel geld te verliezen. Alleen al de afwezigheid van Amerikaanse toeristen kost Italië deze zomer 1,8 miljard euro, zo rekende de belangrijkste landbouworganisatie Coldiretti voor.

Laatste woord

De lidstaten hebben het laatste woord over hun grenzen, maar de Commissie had de lidstaten gevraagd om een gecoördineerde aanpak. Die is ook noodzakelijk nu de meeste grenzen binnen de Europese Unie opnieuw geopend zijn. Een gekwalificeerde meerderheid (55 procent van de lidstaten die 65 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen) volstaat, maar in een delicaat dossier als dit is een unaniem besluit wenselijker, verluidde in diplomatieke kringen.

