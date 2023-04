Internet lacht met Italiaanse promovideo die toeristen wil lokken met typische beelden uit... buurland Slovenië

De bewuste reclamespot is onderdeel van een campagne van communicatiebureau Armando Testa die 9 miljoen euro heeft gekost. Criticasters zoals kunsthistoricus Tomaso Montanari vinden dat weggesmeten geld. Het begint al met de titel van de campagne, ‘Italia, Open to Meraviglia’, een mengeling van Engels en Italiaans wat zoiets betekent als: ‘Italië, openstaan voor verwondering’. “Wat is dat voor iets, welke taal is dat?”, was de reactie van viceminister van Cultuur, Vittorio Sgarbi. “Ik denk dat het soms het beste is om gewoon niets te doen.”

Een ander punt van kritiek is dat de campagne een tot virtuele influencer getransformeerde Venus opvoert, die in het filmpje potentiële toeristen door de typische trekpleisters van Italië leidt. Deze Venus heeft een eigen Instagramprofiel en draagt hippe kleren zoals een minirok. Allemaal niet naar de zin van Sgarbi, die de originele Venusfiguur van het beroemde renaissanceschilderij ‘Nascita di Venere’ van Sandro Botticelli liever naakt zag en zeker niet gekleed als een moderne vrouw een selfie op het San Marco-plein zag nemen of een pizza aan zee eten. Hij vergelijkt die versie van Venus met het bekende Italiaanse stijlicoon en influencer Chiara Ferragni. “De publiciteit voor Italië komt van kunstwerken, zonder ze te vermommen.”

De hippe, moderne versie van Venus als virtuele influencer krijgt bakken kritiek op sociale media.

Maar het strafste is toch wel de reclame voor het buurland Slovenië die schijnbaar in de spot is geslopen. De beelden van het gezellige ‘Italiaanse’ tafereeltje met jongeren die een glas rode wijn drinken op een patio blijken net over de grens geschoten te zijn, in Slovenië. Ook de fles wijn op de tafel is Sloveens, terwijl Italië zelf de grootste wijnproducent ter wereld is.

Volgens de Italiaanse minister van Toerisme, Daniela Santanchè, komt de kritiek van “snobs” en van “radicale chique mensen die kaviaar en zalm eten”. Ze zei dat de afbeelding van Venus als influencer bedoeld was om jongeren aan te trekken. Opvallend detail: Santanchè is lid van het extreem-rechtse ‘Fratelli d’Italia’, de partij van premier Giorgia Meloni die het gebruik van het Engels in officiële communicatie wil verbieden.

Rond dit 'Italiaanse' tafereel is veel te doen. In werkelijkheid zijn de beelden geschoten in Slovenië, net over de grens met Italië. Ook de wijn is een Sloveense fles.