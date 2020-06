Internationaal treinverkeer schakelt versnelling hoger: Thalys krikt aantal treinen op vanaf 9 juni LH

02 juni 2020

15u51

Het aantal internationale treinen van en naar België neemt stilaan toe. Zo rijdt er sinds maandag een vierde ICE-trein per dag tussen België en Duitsland, zal de Beneluxtrein vanaf 8 juni weer normaal rijden tussen Brussel en Amsterdam, en krikt Thalys het aantal treinen op vanaf 9 juni.

Thalys blijft nog een week op het minimale aanbod van één heen-en-terugrit tussen Brussel en Parijs en één heen-en-terugrit tussen Brussel en Amsterdam per dag, wegens de coronacrisis.

Maar vanaf volgende dinsdag zal 20 procent van het normale aanbod operationeel zijn, zo herbevestigde Thalys vandaag. Concreet zullen er vanaf dan elke dag vijf heen-en-terugritten zijn tussen Parijs en Brussel. Twee ervan rijden vanuit Brussel door naar Amsterdam en terug. Op vrijdag, zaterdag en zondag zal er ook telkens één Izy-trein (lowcosttrein van Thalys) in beide richtingen rijden tussen Parijs en Brussel. En vanaf 15 juni zou er weer één Thalys per dag heen en terug rijden op de verbinding Parijs-Brussel-Dortmund.

Die dienstregeling geldt voor ongeveer een maand. Thalys is van plan om vanaf 12 juli en tot eind augustus verder te versnellen naar de helft van het normale transportplan. Er zullen dan onder meer zeven heen-en-terugritten zijn tussen Parijs en Brussel per dag en vier verbindingen Brussel-Amsterdam.

Er zullen deze zomer geen Thalys-verbindingen zijn met Marseille of Bordeaux. En de hogesnelheidstreinen stoppen zeker tot eind augustus niet in de stations van Marne La Vallée (bij Disneyland Parijs) en de luchthaven Paris-Charles de Gaulle.

Daarnaast rijdt de Beneluxtrein (officieel de IC Nederland) vanaf 8 juni weer volgens de gewone dienstregeling tussen Brussel en Amsterdam, zo bevestigt spoorwegmaatschappij NMBS dinsdag. De voorbije weken reed de trein slechts tussen Antwerpen en Rotterdam, en moest je overstappen om in Brussel en Amsterdam te raken.

Ook de ICE-hogesnelheidstrein schakelt een tandje hoger. Sinds midden mei reden er drie treinen per dag tussen België en Duitsland; daar kwam maandag een vierde dagelijkse verbinding bij.

De Franse hogesnelheidstreinen TGV, die een tijdje helemaal niet meer reden, sporen sinds 11 mei weer tussen Brussel en Frankrijk. Momenteel zijn er vier à vijf heen-en-terugritten per dag.

Bij Eurostar is er vooralsnog geen verandering, met nog steeds één heen-en-terugrit tussen Londen en Brussel per dag. "We monitoren de vraag voortdurend en zullen de dienstregeling aanpassen indien nodig", aldus een woordvoerder.

De nachttreinen van de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB (Nightjet) van en naar België tot slot zijn zoals eerder aangekondigd geschrapt tot en met donderdag 25 juni (inclusief de aankomst op vrijdag 26 juni).