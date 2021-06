Inreisversoepelingen voor Amerikanen kunnen meteen ingaan

Roompot wil branchege­noot Landal GreenParks overnemen

17 juni De uitbater van vakantieparken Roompot is van plan zijn branchegenoot Landal GreenParks over te nemen om zo een organisatie op te zetten die door heel Europa actief is. Landal GreenParks is eigendom van een onderdeel van de Amerikaanse investeerder Platinum Equity. De partijen maakten geen melding van financiële details over de geplande overname.