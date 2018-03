Index onthult machtigste paspoorten ter wereld en België maakt goede beurt KVDS

01 maart 2018

22u26

Bron: CNN 28 Reizen Duitsland is niet langer het land waarvan het paspoort de meeste deuren opent. Dat staat te lezen in de nieuwe Henley Passport Index voor 2018. Adviesbureau Henley & Partners maakt elk jaar een rangschikking van het aantal grenzen dat je over kan met een bepaald paspoort en dit jaar staan twee Aziatische landen bovenaan de lijst. België doet het ook niet slecht.

Inwoners van Japan en Singapore blijken het machtigste paspoort te hebben als ze op reis gaan: zij kunnen 180 grenzen over zonder visum. Hun stijging in de lijst hebben ze deels te danken aan Oezbekistan, dat sinds vorige maand geen visum meer vraagt aan inwoners van de twee landen. Paraguay deed vorig jaar hetzelfde, maar dan alleen voor de inwoners van Singapore.

Evolutie

Volgens Parag Khanna van het Centrum voor Azië en Globalisering aan de Nationale Universiteit van Singapore is de evolutie niet vreemd. “Deze staten worden gezien als vredelievende, commerciële machten. Hun inwoners zijn vooral geïnteresseerd in zaken doen en investeringen”, vertelt hij aan CNN.

Duitsland volgt op de tweede plaats met 179 landen, België op de 6de plaats met 174 landen. De Verenigde Staten staan op de 5de plaats, ondanks het feit dat landen als Turkije en de Centraal Afrikaanse Republiek recentelijk de visumplicht weer invoerde voor Amerikanen. Rusland is terug te vinden op de 45ste plaats, drie plaatsen hoger dan vorig jaar. Grootste stijgers zijn Oekraïne (16 plaatsen omhoog) en Georgië (14 plaatsen omhoog).

Helemaal onderaan staat Afghanistan. Met een Afghaans paspoort kan je maar in 24 landen binnen zonder een visum. Ook Irak (27 landen), Syrië (28 landen), Pakistan (30 landen) en Somalië (32 landen) bungelen helemaal onderaan de lijst.

Toegang

Voor alle duidelijkheid: de Henley Passport Index is maar één van de vele rangschikkingen die door financiële bedrijven worden opgemaakt om paspoorten te quoteren op basis van de toegang die ze hun houders geven. Er zijn er nog. De Passport Index van Arton Capital bijvoorbeeld. Die houdt alleen rekening met 193 leden van de Verenigde Naties en 6 territoria. Die lijst wordt aangevoerd door Singapore en Zuid-Korea, gevolgd door Duitsland en Japan. België staat daar op de 4de plaats.

En dan is er ook de Nomad Passport Index, die 199 landen meetelt en vijf parameters gebruikt (onder meer visumplicht, internationale taksen en persoonlijke vrijheid). Daar staat België in de lijst van 2017 zelfs op de tweede plaats. We moeten alleen Zweden voor laten gaan.